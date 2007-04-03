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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2024202520262027

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.9 5 170
1) дно вже було пройдено
28%
47
2) не нижче 3500
12%
21
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
58
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:00

Zebra На 15500 сливаться не будете?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:04

  ishvara написав:Zebra На 15500 сливаться не будете?

В смысле закрывать шорт? Пока наблюдаю какие фигуры рисуются.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:10

  ishvara написав:Zebra На 15500 сливаться не будете?


В б/у стоит уже у зебры,что там уже переживать. :)
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:14

Zebra Нет, я имел в виду еще сливать. Или Вы видите дальнейший рост к новым вершинам?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:16

  Ruslan2453 написав:
  ishvara написав:Zebra На 15500 сливаться не будете?


В б/у стоит уже у зебры,что там уже переживать. :)

где стоит?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:23

  ishvara написав:Zebra Нет, я имел в виду еще сливать. Или Вы видите дальнейший рост к новым вершинам?

У меня нет биткоина, я делаю шорт (беру у биржи биткоины в аренду и продаю их с целью откупиться дешевле и вернуть, разница в карман).
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:36

  Zebra написав:
  ishvara написав:Zebra Нет, я имел в виду еще сливать. Или Вы видите дальнейший рост к новым вершинам?

У меня нет биткоина, я делаю шорт (беру у биржи биткоины в аренду и продаю их с целью откупиться дешевле и вернуть, разница в карман).

получается если большая группа одновременно зашортит то они этим действием сами и обвалят цену,
если биржа реальная а не "кухня"
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:43

  J написав:
  Zebra написав:
  ishvara написав:Zebra Нет, я имел в виду еще сливать. Или Вы видите дальнейший рост к новым вершинам?

У меня нет биткоина, я делаю шорт (беру у биржи биткоины в аренду и продаю их с целью откупиться дешевле и вернуть, разница в карман).

получается если большая группа одновременно зашортит то они этим действием сами и обвалят цену,
если биржа реальная а не "кухня"

Нет, шортисты очень слабая каста, чтоб влиять на рынок. Скорее сгладить пик можно, иначе вылет по стопу, или ликвидация.
Zebra
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