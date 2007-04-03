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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:00
Zebra На 15500 сливаться не будете?
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ishvara
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:04
ishvara написав:Zebra
На 15500 сливаться не будете?
В смысле закрывать шорт? Пока наблюдаю какие фигуры рисуются.
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Zebra
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:10
ishvara написав:Zebra
На 15500 сливаться не будете?
В б/у стоит уже у зебры,что там уже переживать.
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Ruslan2453
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:14
Zebra Нет, я имел в виду еще сливать. Или Вы видите дальнейший рост к новым вершинам?
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ishvara
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:16
Ruslan2453 написав:
ishvara написав:Zebra
На 15500 сливаться не будете?
В б/у стоит уже у зебры,что там уже переживать.
где стоит?
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:23
ishvara написав:Zebra
Нет, я имел в виду еще сливать. Или Вы видите дальнейший рост к новым вершинам?
У меня нет биткоина, я делаю шорт (беру у биржи биткоины в аренду и продаю их с целью откупиться дешевле и вернуть, разница в карман).
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:36
Zebra написав: ishvara написав:Zebra
Нет, я имел в виду еще сливать. Или Вы видите дальнейший рост к новым вершинам?
У меня нет биткоина, я делаю шорт (беру у биржи биткоины в аренду и продаю их с целью откупиться дешевле и вернуть, разница в карман).
получается если большая группа одновременно зашортит то они этим действием сами и обвалят цену,
если биржа реальная а не "кухня"
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:43
J написав: Zebra написав: ishvara написав:Zebra
Нет, я имел в виду еще сливать. Или Вы видите дальнейший рост к новым вершинам?
У меня нет биткоина, я делаю шорт (беру у биржи биткоины в аренду и продаю их с целью откупиться дешевле и вернуть, разница в карман).
получается если большая группа одновременно зашортит то они этим действием сами и обвалят цену,
если биржа реальная а не "кухня"
Нет, шортисты очень слабая каста, чтоб влиять на рынок. Скорее сгладить пик можно, иначе вылет по стопу, или ликвидация.
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Zebra
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:41
Zebra написав:
А что собственно смешно? Я тренд еще с лета вам объяснял и почему, и выход биткоина более недели назад предсказал, и поход в этот район 15-16к. А он что там предсказал? Как я понял дырявым медведем оказался, как и большинство клоунов на ютуб.
Ты опять смешной.Этот трейдер ни медведь ни бык.Он очень крайне чётко соблюдает рискменеджмент.Он оценивает ситуацию по ряду параметров и принимает взвешенное решение.Летом никто не знал и не мог знать. что будет с битком.Ты просто угадал и то заднюю давал. мол может 15 отделаемся.а уже 16 было.У тебя что цель своё я показать.Так за время все помнят. что у тебя есть и попадания и промахи.И при чём тут ютуб.Он вещает на трейдингвью.
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