|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:52
Кучинелли написав: Zebra написав:
А что собственно смешно? Я тренд еще с лета вам объяснял и почему, и выход биткоина более недели назад предсказал, и поход в этот район 15-16к. А он что там предсказал? Как я понял дырявым медведем оказался, как и большинство клоунов на ютуб.
Ты опять смешной.Этот трейдер ни медведь ни бык.Он очень крайне чётко соблюдает рискменеджмент.Он оценивает ситуацию по ряду параметров и принимает взвешенное решение.Летом никто не знал и не мог знать. что будет с битком.Ты просто угадал и то заднюю давал. мол может 15 отделаемся.а уже 16 было.У тебя что цель своё я показать.Так за время все помнят. что у тебя есть и попадания и промахи.И при чём тут ютуб.Он вещает на трейдингвью.
Добавлю тебя в игнор, потому что единственным клоуном на этой ветке есть ты. Сунешь какого то дрыщавого аналитика, у которого "поломались медвежьи уровни". А я в прибыльном шорте на моменте, четко по полочкам предсказываю что по эфиру, что по битку верха и низа уже третий год.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9107
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1114 раз.
- Подякували: 1565 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Crop
, fin
, Uppi
, Zebra
і 1 гість
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|67374
|194022991
|
|
|7277
|1673366
|
Чет 05 лис, 2020 16:21
ЛОБ
|
|38
|49768
|
|