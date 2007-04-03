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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:45
Что будет если в этом году начнётся продажа битков , конфискованных с силк роад и с фонда для мт гокс
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:52
Добавлю тебя в игнор, потому что единственным клоуном на этой ветке есть ты. Сунешь какого то дрыщавого аналитика, у которого "поломались медвежьи уровни". А я в прибыльном шорте на моменте, четко по полочкам предсказываю что по эфиру, что по битку верха и низа уже третий год.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:52
Я хочу для некоторых товарищей объяснить. что на крипторынке нету ничего ПРОСТО.Это очень непредсказуемый и волатильный рынок.Я сам имею длинную позицию, поэтому четырьмя руками за рост.Но, чтобы корректно разговаривать о происходящем нужно не опираться на свою точку сидения, а смотреть на факты и индикаторы.А также я лично ориентируюсь на некоторых более грамотных трейдеров.Кстати, многие из них обделались по полной.Это и Армен и Хамаха и Илья.Они в шорте с гораздо нижних позиций.А вот ДоуДжонс вчера очень хорошо разложил ситуацию.Читал его сейчас - он в шорте с 15700-15800.Цели он пока определяет до 15200.Посмотрим.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:56
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Во, очередной помаранчевый нарисовался.Глупцы. покупайте доллар по 26,4...Доллар падает до 23,2.Весь форум смеялся с клоуна.не ожидал от тебя грязи.Я ведь тебя ни чем не оскорблял.Как ты вообще можешь ровняться с упомянутым человеком.Опять ты смешной.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:58
Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:33
я не согласен с тем, как он нарисовал график и обьяснения мне его не нужны. у меня есть мой график за 2018 год, с момента, когда я вошел в биток по 3500 и на нем, спустя 2 года, идеально предсказана цена в 15-16 тысяч именно в этом месяце, и это спустя 2 года, на секунду. так что не нужно писать, что никто ничего не знает куда пойдет рынок и тд, все там понятно
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