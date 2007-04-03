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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2025202620272028

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.9 5 170
1) дно вже було пройдено
28%
47
2) не нижче 3500
12%
21
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
58
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:45

Что будет если в этом году начнётся продажа битков , конфискованных с силк роад и с фонда для мт гокс :?:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:52

  Кучинелли написав:
  Zebra написав:А что собственно смешно? Я тренд еще с лета вам объяснял и почему, и выход биткоина более недели назад предсказал, и поход в этот район 15-16к. А он что там предсказал? Как я понял дырявым медведем оказался, как и большинство клоунов на ютуб.


Ты опять смешной.Этот трейдер ни медведь ни бык.Он очень крайне чётко соблюдает рискменеджмент.Он оценивает ситуацию по ряду параметров и принимает взвешенное решение.Летом никто не знал и не мог знать. что будет с битком.Ты просто угадал и то заднюю давал. мол может 15 отделаемся.а уже 16 было.У тебя что цель своё я показать.Так за время все помнят. что у тебя есть и попадания и промахи.И при чём тут ютуб.Он вещает на трейдингвью.

Добавлю тебя в игнор, потому что единственным клоуном на этой ветке есть ты. Сунешь какого то дрыщавого аналитика, у которого "поломались медвежьи уровни". А я в прибыльном шорте на моменте, четко по полочкам предсказываю что по эфиру, что по битку верха и низа уже третий год.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:52

Я хочу для некоторых товарищей объяснить. что на крипторынке нету ничего ПРОСТО.Это очень непредсказуемый и волатильный рынок.Я сам имею длинную позицию, поэтому четырьмя руками за рост.Но, чтобы корректно разговаривать о происходящем нужно не опираться на свою точку сидения, а смотреть на факты и индикаторы.А также я лично ориентируюсь на некоторых более грамотных трейдеров.Кстати, многие из них обделались по полной.Это и Армен и Хамаха и Илья.Они в шорте с гораздо нижних позиций.А вот ДоуДжонс вчера очень хорошо разложил ситуацию.Читал его сейчас - он в шорте с 15700-15800.Цели он пока определяет до 15200.Посмотрим.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Добавлю тебя в игнор, потому что единственным клоуном на этой ветке есть ты. Сунешь какого то дрыщавого аналитика, у которого "поломались медвежьи уровни". А я в прибыльном шорте на моменте, четко по полочкам предсказываю что по эфиру, что по битку верха и низа уже третий год.


Во, очередной помаранчевый нарисовался.Глупцы. покупайте доллар по 26,4...Доллар падает до 23,2.Весь форум смеялся с клоуна.не ожидал от тебя грязи.Я ведь тебя ни чем не оскорблял.Как ты вообще можешь ровняться с упомянутым человеком.Опять ты смешной.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:58

  Кучинелли написав:Глупцы. покупайте доллар по 26,4...

По 26,40 купившие, уже через 2 дня могли продать по 27.10
с этой момента в игноре
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:33

  Кучинелли написав:
  spacemachine написав:тоже не понимаю кто тут не видит уровней, все достаточно очевидно и сигналы были четкие. осталось закрепиться выше 15600 и увидим ATH на новый год. в любом случае стопы поставить сейчас легко
логарифмический
https://www.tradingview.com/x/rTCuOIDy
обычный
https://www.tradingview.com/x/qnNeyMP5


Вот тебе от того же ДЖ логарифмический график с его пояснениями
Зображення

я не согласен с тем, как он нарисовал график и обьяснения мне его не нужны. у меня есть мой график за 2018 год, с момента, когда я вошел в биток по 3500 и на нем, спустя 2 года, идеально предсказана цена в 15-16 тысяч именно в этом месяце, и это спустя 2 года, на секунду. так что не нужно писать, что никто ничего не знает куда пойдет рынок и тд, все там понятно
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:56

  spacemachine написав: все там понятно

какие уровни на декабрь?
J
 
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  #<1 ... 2025202620272028
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