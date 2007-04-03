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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:45
Что будет если в этом году начнётся продажа битков , конфискованных с силк роад и с фонда для мт гокс
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:52
Добавлю тебя в игнор, потому что единственным клоуном на этой ветке есть ты. Сунешь какого то дрыщавого аналитика, у которого "поломались медвежьи уровни". А я в прибыльном шорте на моменте, четко по полочкам предсказываю что по эфиру, что по битку верха и низа уже третий год.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:52
Я хочу для некоторых товарищей объяснить. что на крипторынке нету ничего ПРОСТО.Это очень непредсказуемый и волатильный рынок.Я сам имею длинную позицию, поэтому четырьмя руками за рост.Но, чтобы корректно разговаривать о происходящем нужно не опираться на свою точку сидения, а смотреть на факты и индикаторы.А также я лично ориентируюсь на некоторых более грамотных трейдеров.Кстати, многие из них обделались по полной.Это и Армен и Хамаха и Илья.Они в шорте с гораздо нижних позиций.А вот ДоуДжонс вчера очень хорошо разложил ситуацию.Читал его сейчас - он в шорте с 15700-15800.Цели он пока определяет до 15200.Посмотрим.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:56
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Во, очередной помаранчевый нарисовался.Глупцы. покупайте доллар по 26,4...Доллар падает до 23,2.Весь форум смеялся с клоуна.не ожидал от тебя грязи.Я ведь тебя ни чем не оскорблял.Как ты вообще можешь ровняться с упомянутым человеком.Опять ты смешной.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:58
Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:33
я не согласен с тем, как он нарисовал график и обьяснения мне его не нужны. у меня есть мой график за 2018 год, с момента, когда я вошел в биток по 3500 и на нем, спустя 2 года, идеально предсказана цена в 15-16 тысяч именно в этом месяце, и это спустя 2 года, на секунду. так что не нужно писать, что никто ничего не знает куда пойдет рынок и тд, все там понятно
Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:11
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Биткэш зараза,все ему ни по чем..Дон Тефлон,мать его.Все новости отскакивают-ему пофиг.15.11 будет форк,насколько понял из этой статьи-
Держателям этого тормоза,начислят новые форк-монеты в пропорции 1 к 1 и Бинанс,сделает это автоматом и залистит новую монету.Но эта зараза не ростет,хоть ты тресни.В чем проблема?? Никому не надо?? Трон вон к примеру на похожих новостях пропампили уже на падающем рынке и закинули на 0.05,а тут полный аут! Походу,что новое г... что старое-никому не нужно.Умер,вместе с EOSом!
Додано: Суб 07 лис, 2020 12:57
цікаве інтерв'ю щодо крипто-безпеки
гадаю дуже актуально в наш кіпящо-бурлящий час
+50грн !
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Додано: Суб 07 лис, 2020 13:02
Ща, он уже ответ пишет
Я понял, что это такой же хвастунишка как и полосатый.Здесь есть адекваты, которые поверят, что хоть кто то в мире знал два года назад, каким будет курс в этом месяце.Ну та ладно, Зебру весь форум уже знает как клоуна несущего бред в массы.Но и тут Петросянов прибавилось.
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