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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2026202720282029

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.9 5 170
1) дно вже було пройдено
28%
47
2) не нижче 3500
12%
21
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
58
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 13:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Кучинелли написав:Читал его сейчас - он в шорте с 15700-15800.Цели он пока определяет до 15200.Посмотрим


Ну что, скушали неверующие.Человек, которого я принимаю во внимание с его прогнозами очень точно предсказал уровни и тактику.Кто сделал подобный трейд, тот заработал.На Бинансе был прокол до 15155.Да чё тут говорить, к сожалению пару человек что то понимают в ТА и торговле.Кстати, Трумен, тоже тут грызшийся с полосатиком, был одним из адекватных трейдеров.Я не беру в расчёт другие характеристики как форумчанина, но он был в теме.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 14:44

Кучинелли
дай линк на этого вангу
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 15:23

  Zebra написав:14200 ====> 16000

Зображення


  Zebra написав:от 15500 до 16000 буду шортить пирамидкой.

кто прислушался - заработал
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 17:01

поздравляю зебру.
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 17:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я пока шорт держу, должны ещё откатиться.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 18:23

  Zebra написав:Я пока шорт держу, должны ещё откатиться.


в безубыток перевел ? первый тейк наверняка уже есть ?
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 19:41

  Ruslan2453 написав:
  Zebra написав:Я пока шорт держу, должны ещё откатиться.


в безубыток перевел ? первый тейк наверняка уже есть ?

да, безубыток по 15750
14800-14900 меня устроит
Zebra
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  #<1 ... 2026202720282029
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