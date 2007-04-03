|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 лис, 2020 13:07
Кучинелли написав:
Читал его сейчас - он в шорте с 15700-15800.Цели он пока определяет до 15200.Посмотрим
Ну что, скушали неверующие.Человек, которого я принимаю во внимание с его прогнозами очень точно предсказал уровни и тактику.Кто сделал подобный трейд, тот заработал.На Бинансе был прокол до 15155.Да чё тут говорить, к сожалению пару человек что то понимают в ТА и торговле.Кстати, Трумен, тоже тут грызшийся с полосатиком, был одним из адекватных трейдеров.Я не беру в расчёт другие характеристики как форумчанина, но он был в теме.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 500
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 07 лис, 2020 14:44
Кучинелли
дай линк на этого вангу
-
OptiX
-
-
- Повідомлень: 148
- З нами з: 13.09.19
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 07 лис, 2020 15:23
Zebra написав:14200
====> 16000
Zebra написав:
от 15500 до 16000 буду шортить пирамидкой.
кто прислушался - заработал
-
J
-
-
- Повідомлень: 4992
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 07 лис, 2020 17:01
поздравляю зебру.
-
Ruslan2453
-
-
- Повідомлень: 1349
- З нами з: 13.02.09
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 07 лис, 2020 17:45
Я пока шорт держу, должны ещё откатиться.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9114
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1116 раз.
- Подякували: 1571 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 07 лис, 2020 18:23
Zebra написав:
Я пока шорт держу, должны ещё откатиться.
в безубыток перевел ? первый тейк наверняка уже есть ?
-
Ruslan2453
-
-
- Повідомлень: 1349
- З нами з: 13.02.09
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 07 лис, 2020 19:41
Ruslan2453 написав: Zebra написав:
Я пока шорт держу, должны ещё откатиться.
в безубыток перевел ? первый тейк наверняка уже есть ?
да, безубыток по 15750
14800-14900 меня устроит
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9114
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1116 раз.
- Подякували: 1571 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 07 лис, 2020 20:55
14900 take profit of 50% of position
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9114
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1116 раз.
- Подякували: 1571 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 07 лис, 2020 20:58
14800 закрылся
как и обещал - гарантированная сделка без рисков, дальше будем смотреть
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9114
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1116 раз.
- Подякували: 1571 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 07 лис, 2020 21:00
Зебра ювелир
-
zsasha111
-
-
- Повідомлень: 42
- З нами з: 11.12.12
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|67443
|194049761
|
|
|7279
|1674295
|
|
|38
|49773
|
|