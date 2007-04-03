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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 лис, 2020 21:03
Zebra написав:
14800 закрылся
как и обещал - гарантированная сделка без рисков, дальше будем смотреть
Молодца! Я жду еще одного похода к 15,5-16,5к - не отработана сегодняшняя новость о победе Байдена. А дальше должен быть сильный пролив на закрытии ключевых экономик на повторный карантин
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Додано: Суб 07 лис, 2020 21:08
zРадио написав: Zebra написав:
14800 закрылся
как и обещал - гарантированная сделка без рисков, дальше будем смотреть
Молодца! Я жду еще одного похода к 15,5-16,5к - не отработана сегодняшняя новость о победе Байдена. А дальше должен быть сильный пролив на закрытии ключевых экономик на повторный карантин
Согласен - быки так просто не сдадутся. Вертолетные деньги просачиваются в рисковые активы, пока буду наблюдать.
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