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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 лис, 2020 21:03
Zebra написав:
14800 закрылся
как и обещал - гарантированная сделка без рисков, дальше будем смотреть
Молодца! Я жду еще одного похода к 15,5-16,5к - не отработана сегодняшняя новость о победе Байдена. А дальше должен быть сильный пролив на закрытии ключевых экономик на повторный карантин
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zРадио
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Додано: Суб 07 лис, 2020 21:08
zРадио написав: Zebra написав:
14800 закрылся
как и обещал - гарантированная сделка без рисков, дальше будем смотреть
Молодца! Я жду еще одного похода к 15,5-16,5к - не отработана сегодняшняя новость о победе Байдена. А дальше должен быть сильный пролив на закрытии ключевых экономик на повторный карантин
Согласен - быки так просто не сдадутся. Вертолетные деньги просачиваются в рисковые активы, пока буду наблюдать.
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Zebra
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Додано: Суб 07 лис, 2020 21:53
Zebra Лайткойн так и держите? Какие цели видите?
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aleexxxx
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Додано: Суб 07 лис, 2020 21:56
aleexxxx написав:Zebra
Лайткойн так и держите? Какие цели видите?
$100 когда биток будет по $20к
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Zebra
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Додано: Суб 07 лис, 2020 23:34
Я добавлял шорта на 15936(ювелирно тут попал) средняя цена была 15400.Закрыл сегодня по отложке 60% по 14550.Профита почти тысча,но сумма была маленькая...Не заметил ее.Хорошо себя проверил,нужно быть смелее на таких уровнях.Рынок вышел за границу адекватности! 40% шорта планирую дозакрыть либо по 14250,либо добрать шорта с первыми целями на 16250 и 16800 увеличив позицию.Граюсь в песочнице.Link охрененно порадовал,кто бы там что ни говорил по его скамности-кайфовая монета.Кто не торгует ее-Ваши проблемы!
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osafly
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