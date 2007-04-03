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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2027202820292030

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.9 5 170
1) дно вже було пройдено
28%
47
2) не нижче 3500
12%
21
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
58
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 21:03

  Zebra написав:14800 закрылся

как и обещал - гарантированная сделка без рисков, дальше будем смотреть


Молодца! Я жду еще одного похода к 15,5-16,5к - не отработана сегодняшняя новость о победе Байдена. А дальше должен быть сильный пролив на закрытии ключевых экономик на повторный карантин
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 21:08

  zРадио написав:
  Zebra написав:14800 закрылся

как и обещал - гарантированная сделка без рисков, дальше будем смотреть


Молодца! Я жду еще одного похода к 15,5-16,5к - не отработана сегодняшняя новость о победе Байдена. А дальше должен быть сильный пролив на закрытии ключевых экономик на повторный карантин

Согласен - быки так просто не сдадутся. Вертолетные деньги просачиваются в рисковые активы, пока буду наблюдать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 21:53

Zebra Лайткойн так и держите? Какие цели видите?
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 21:56

  aleexxxx написав:Zebra Лайткойн так и держите? Какие цели видите?

$100 когда биток будет по $20к
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я добавлял шорта на 15936(ювелирно тут попал) средняя цена была 15400.Закрыл сегодня по отложке 60% по 14550.Профита почти тысча,но сумма была маленькая...Не заметил ее.Хорошо себя проверил,нужно быть смелее на таких уровнях.Рынок вышел за границу адекватности! 40% шорта планирую дозакрыть либо по 14250,либо добрать шорта с первыми целями на 16250 и 16800 увеличив позицию.Граюсь в песочнице.Link охрененно порадовал,кто бы там что ни говорил по его скамности-кайфовая монета.Кто не торгует ее-Ваши проблемы!
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 02:15

  Кучинелли написав:
  J написав:
  spacemachine написав: все там понятно

какие уровни на декабрь?


Ща, он уже ответ пишет :)
Я понял, что это такой же хвастунишка как и полосатый.Здесь есть адекваты, которые поверят, что хоть кто то в мире знал два года назад, каким будет курс в этом месяце.Ну та ладно, Зебру весь форум уже знает как клоуна несущего бред в массы.Но и тут Петросянов прибавилось.

та пожалуйста, держи мой чарт
https://www.tradingview.com/chart/BTCUSD/Jvjv3PPQ-Check-this-after-a-year/
показал рост, указал в каком месте покупать тем, кто искал подтверждений (test breakout), указал на финальный пробой, отметил точку 10К как место, с которого мы войдем в новый тренд и примерное дальнейшее развитие. покажи мне кого-то из твоих трейдеров, кто так точно описал события?
spacemachine
 
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