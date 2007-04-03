Я добавлял шорта на 15936(ювелирно тут попал) средняя цена была 15400.Закрыл сегодня по отложке 60% по 14550.Профита почти тысча,но сумма была маленькая...Не заметил ее.Хорошо себя проверил,нужно быть смелее на таких уровнях.Рынок вышел за границу адекватности! 40% шорта планирую дозакрыть либо по 14250,либо добрать шорта с первыми целями на 16250 и 16800 увеличив позицию.Граюсь в песочнице.Link охрененно порадовал,кто бы там что ни говорил по его скамности-кайфовая монета.Кто не торгует ее-Ваши проблемы!
Ща, он уже ответ пишет Я понял, что это такой же хвастунишка как и полосатый.Здесь есть адекваты, которые поверят, что хоть кто то в мире знал два года назад, каким будет курс в этом месяце.Ну та ладно, Зебру весь форум уже знает как клоуна несущего бред в массы.Но и тут Петросянов прибавилось.
та пожалуйста, держи мой чарт https://www.tradingview.com/chart/BTCUSD/Jvjv3PPQ-Check-this-after-a-year/ показал рост, указал в каком месте покупать тем, кто искал подтверждений (test breakout), указал на финальный пробой, отметил точку 10К как место, с которого мы войдем в новый тренд и примерное дальнейшее развитие. покажи мне кого-то из твоих трейдеров, кто так точно описал события?