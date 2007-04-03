Молодца! Я жду еще одного похода к 15,5-16,5к - не отработана сегодняшняя новость о победе Байдена. А дальше должен быть сильный пролив на закрытии ключевых экономик на повторный карантин
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 лис, 2020 21:03
Додано: Суб 07 лис, 2020 21:08
Согласен - быки так просто не сдадутся. Вертолетные деньги просачиваются в рисковые активы, пока буду наблюдать.
Додано: Суб 07 лис, 2020 21:56
Додано: Суб 07 лис, 2020 23:34
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я добавлял шорта на 15936(ювелирно тут попал) средняя цена была 15400.Закрыл сегодня по отложке 60% по 14550.Профита почти тысча,но сумма была маленькая...Не заметил ее.Хорошо себя проверил,нужно быть смелее на таких уровнях.Рынок вышел за границу адекватности! 40% шорта планирую дозакрыть либо по 14250,либо добрать шорта с первыми целями на 16250 и 16800 увеличив позицию.Граюсь в песочнице.Link охрененно порадовал,кто бы там что ни говорил по его скамности-кайфовая монета.Кто не торгует ее-Ваши проблемы!
Додано: Нед 08 лис, 2020 02:15
та пожалуйста, держи мой чарт
показал рост, указал в каком месте покупать тем, кто искал подтверждений (test breakout), указал на финальный пробой, отметил точку 10К как место, с которого мы войдем в новый тренд и примерное дальнейшее развитие. покажи мне кого-то из твоих трейдеров, кто так точно описал события?
еще я сюда писал в декабре 19го, когда биток был по 7к, пост, что биток сходит на 10к в районе февраля-марта перед халвингом, что и произошло. а теперь покажи свои крутые идеи, петросян, или у тебя только чужие есть от "гуру"? что-то я не помню за все время в ветке от тебя какого-то однозначного прогноза.
Додано: Нед 08 лис, 2020 17:18
Zebra
Как то быстро мы вернулись на исходные позиции в течении 24ч. Считать ли это коррекцией, не совсем понятно?
Снова шорт? А как же поход на 20к. Хотя многое будет зависеть от завтрашних торгов американской фонды...
Додано: Нед 08 лис, 2020 17:26
Снова шортить сейчас не стоит. Только наблюдать. Прибыль к рискам не та. Если шортить сейчас по 15300, то какая цель, допустим 15100, если допустить, что биток хочет закрепиться на 15к, тогда такой шорт из-за 1% не стоит, учитывая риск возможного туземуна. Быки все еще сильны, и могут тащить рынок.
Додано: Нед 08 лис, 2020 17:41
Zebra
Полностью согласен. Но, как по мне, вчерашняя коррекция довольно таки не полная, долго мы шли к 16к без коррекций. И не [очется пропустить падения ниже или как бы вообще не разворота... Следующий такой шорт будет виден только при быстром пампе к уроню 19-20к...
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