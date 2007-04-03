Я добавлял шорта на 15936(ювелирно тут попал) средняя цена была 15400.Закрыл сегодня по отложке 60% по 14550.Профита почти тысча,но сумма была маленькая...Не заметил ее.Хорошо себя проверил,нужно быть смелее на таких уровнях.Рынок вышел за границу адекватности! 40% шорта планирую дозакрыть либо по 14250,либо добрать шорта с первыми целями на 16250 и 16800 увеличив позицию.Граюсь в песочнице.Link охрененно порадовал,кто бы там что ни говорил по его скамности-кайфовая монета.Кто не торгует ее-Ваши проблемы!
Кучинелли та пожалуйста, держи мой чарт https://www.tradingview.com/chart/BTCUSD/Jvjv3PPQ-Check-this-after-a-year/ показал рост, указал в каком месте покупать тем, кто искал подтверждений (test breakout), указал на финальный пробой, отметил точку 10К как место, с которого мы войдем в новый тренд и примерное дальнейшее развитие. покажи мне кого-то из твоих трейдеров, кто так точно описал события?
еще я сюда писал в декабре 19го, когда биток был по 7к, пост, что биток сходит на 10к в районе февраля-марта перед халвингом, что и произошло. а теперь покажи свои крутые идеи, петросян, или у тебя только чужие есть от "гуру"? что-то я не помню за все время в ветке от тебя какого-то однозначного прогноза.
Zebra Как то быстро мы вернулись на исходные позиции в течении 24ч. Считать ли это коррекцией, не совсем понятно? Снова шорт? А как же поход на 20к. Хотя многое будет зависеть от завтрашних торгов американской фонды...
OptiX написав:Zebra Как то быстро мы вернулись на исходные позиции в течении 24ч. Считать ли это коррекцией, не совсем понятно? Снова шорт? А как же поход на 20к. Хотя многое будет зависеть от завтрашних торгов американской фонды...
Снова шортить сейчас не стоит. Только наблюдать. Прибыль к рискам не та. Если шортить сейчас по 15300, то какая цель, допустим 15100, если допустить, что биток хочет закрепиться на 15к, тогда такой шорт из-за 1% не стоит, учитывая риск возможного туземуна. Быки все еще сильны, и могут тащить рынок.
Zebra Полностью согласен. Но, как по мне, вчерашняя коррекция довольно таки не полная, долго мы шли к 16к без коррекций. И не [очется пропустить падения ниже или как бы вообще не разворота... Следующий такой шорт будет виден только при быстром пампе к уроню 19-20к...
Я подумал что меня глючит...Доу Джонс на открытии +1239 пунктов..в моменте.Вот где туземун пошел.А биток с золотом в пике...Деньги судя по всему в фонду переливают из всяких стремных ативов на финальный памп..