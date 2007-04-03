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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:05
15.11.2020 в сети Bitcoin Cash, примерно в 14:00 (UTC+2), состоится запланированный хардфорк, в результате которого, вероятней всего, появится новая цепь Bitcoin Cash Node (BCHN).
Платформа KUNA будет следить за развитием событий и поддержит более длинную цепь с доминирующим количеством нод.
Если в результате разделения сети BCHN станет основной цепью – актив BCH на KUNA и будет соответствовать BCHN. Поддержка BCH ABC при этом прекратится.
Депозиты и выводы BCH будут остановлены 15.11.2020 в 12:00 (UTC+2) до стабилизации сети.
Пользователям, которые желают получить и BCHN и BCH ABC, необходимо вывести средства на сервис, который заявил о поддержке обеих цепей после хардфорка.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 10 лис, 2020 13:28
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Похоже кеша - всё. Что б он после форка не начал осваивать коридор 150-200, если ещё совпадёт по времени с корекцией битка... Ото люди круто вложились два года назад... И похоже без вариантов. Ни идей развития, ни новой информации. Непонятно только почему он до сих пор в десятке капы.
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