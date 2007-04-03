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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2028202920302031

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.9 5 170
1) дно вже було пройдено
28%
47
2) не нижче 3500
12%
21
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
58
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 22:49

Так ведь печатают не для покупки деда на хаях или загона его туда.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:05

15.11.2020 в сети Bitcoin Cash, примерно в 14:00 (UTC+2), состоится запланированный хардфорк, в результате которого, вероятней всего, появится новая цепь Bitcoin Cash Node (BCHN).

Платформа KUNA будет следить за развитием событий и поддержит более длинную цепь с доминирующим количеством нод.

Если в результате разделения сети BCHN станет основной цепью – актив BCH на KUNA и будет соответствовать BCHN. Поддержка BCH ABC при этом прекратится.

Депозиты и выводы BCH будут остановлены 15.11.2020 в 12:00 (UTC+2) до стабилизации сети.

Пользователям, которые желают получить и BCHN и BCH ABC, необходимо вывести средства на сервис, который заявил о поддержке обеих цепей после хардфорка.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 13:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Похоже кеша - всё. Что б он после форка не начал осваивать коридор 150-200, если ещё совпадёт по времени с корекцией битка... Ото люди круто вложились два года назад... И похоже без вариантов. Ни идей развития, ни новой информации. Непонятно только почему он до сих пор в десятке капы.
lrs7719
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