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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2028202920302031

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.9 5 171
1) дно вже було пройдено
27%
47
2) не нижче 3500
13%
22
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
58
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 22:49

Так ведь печатают не для покупки деда на хаях или загона его туда.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:05

15.11.2020 в сети Bitcoin Cash, примерно в 14:00 (UTC+2), состоится запланированный хардфорк, в результате которого, вероятней всего, появится новая цепь Bitcoin Cash Node (BCHN).

Платформа KUNA будет следить за развитием событий и поддержит более длинную цепь с доминирующим количеством нод.

Если в результате разделения сети BCHN станет основной цепью – актив BCH на KUNA и будет соответствовать BCHN. Поддержка BCH ABC при этом прекратится.

Депозиты и выводы BCH будут остановлены 15.11.2020 в 12:00 (UTC+2) до стабилизации сети.

Пользователям, которые желают получить и BCHN и BCH ABC, необходимо вывести средства на сервис, который заявил о поддержке обеих цепей после хардфорка.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 13:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Похоже кеша - всё. Что б он после форка не начал осваивать коридор 150-200, если ещё совпадёт по времени с корекцией битка... Ото люди круто вложились два года назад... И похоже без вариантов. Ни идей развития, ни новой информации. Непонятно только почему он до сих пор в десятке капы.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

50 тыс ETH (≈$23 млн) теперь заблокированы на первоначальном контракте Ethereum 2.0. Это число составляет меньше 10% от общей суммы необходимой для запуска Ethereum 2.0.

13 888 ETH пришло только с одного адреса, то есть 27% всей доли ETH 2.0 приходится на одного пользователя.
Второй по величине кошелек внес 6400 ETH, а третий - ровно половину от этого с 3200 ETH.

Исходя из данных, 46% сети в настоящее время удерживается тремя пользователями. К тому же, третий по величине депозит внес сам (https://decrypt.co/47447/vitalik-buteri ... hereum-2-0) сооснователь Ethereum Виталик Бутерин.

Сдается мне что все три депозита так или иначе связаны с Бутериным.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 18:59

  lrs7719 написав:Похоже кеша - всё. Что б он после форка не начал осваивать коридор 150-200, если ещё совпадёт по времени с корекцией битка... Ото люди круто вложились два года назад... И похоже без вариантов. Ни идей развития, ни новой информации. Непонятно только почему он до сих пор в десятке капы.


Когда у меня был кеша, я читал его телеграмм и твиттер Роджера, чтобы быть в курсе событий.Сейчас не слежу.Но я не верю, что Роджер Вер так просто сдастся.Скорее его выход затягивается в силу этих последних обстоятельств.Собственно кеша выглядит похуже , чем многие монеты, но и они тоже не блещут.Театр одного актёра, т с.За некоторыми исключениями.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 19:03

  lrs7719 написав:50 тыс ETH (≈$23 млн) теперь заблокированы на первоначальном контракте Ethereum 2.0. Это число составляет меньше 10% от общей суммы необходимой для запуска Ethereum 2.0.

13 888 ETH пришло только с одного адреса, то есть 27% всей доли ETH 2.0 приходится на одного пользователя.
Второй по величине кошелек внес 6400 ETH, а третий - ровно половину от этого с 3200 ETH.

Исходя из данных, 46% сети в настоящее время удерживается тремя пользователями. К тому же, третий по величине депозит внес сам (https://decrypt.co/47447/vitalik-buteri ... hereum-2-0) сооснователь Ethereum Виталик Бутерин.

Сдается мне что все три депозита так или иначе связаны с Бутериным.


Криптосообщество определяется с тем, куда выгоднее вложить эфир.В стейкинг или в фарминг.Должно как то утрястись.Но в целом эта конкуренция только увеличит спрос.Некоторые мои знакомые готовят по 32 монеты для стекинга, считают это перспективным.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 22:32

Зебра. я перенёс твой график.Но обрати внимание, что трендовую можно провести и так(красная).Зображення
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 03:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Эфир пробой треугольника, в зоне 550+ можно будет пошортить, если это не ложный пробой и туда загонят быки.

Зображення
Zebra
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