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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:05
15.11.2020 в сети Bitcoin Cash, примерно в 14:00 (UTC+2), состоится запланированный хардфорк, в результате которого, вероятней всего, появится новая цепь Bitcoin Cash Node (BCHN).
Платформа KUNA будет следить за развитием событий и поддержит более длинную цепь с доминирующим количеством нод.
Если в результате разделения сети BCHN станет основной цепью – актив BCH на KUNA и будет соответствовать BCHN. Поддержка BCH ABC при этом прекратится.
Депозиты и выводы BCH будут остановлены 15.11.2020 в 12:00 (UTC+2) до стабилизации сети.
Пользователям, которые желают получить и BCHN и BCH ABC, необходимо вывести средства на сервис, который заявил о поддержке обеих цепей после хардфорка.
+50грн !
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Додано: Вів 10 лис, 2020 13:28
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Похоже кеша - всё. Что б он после форка не начал осваивать коридор 150-200, если ещё совпадёт по времени с корекцией битка... Ото люди круто вложились два года назад... И похоже без вариантов. Ни идей развития, ни новой информации. Непонятно только почему он до сих пор в десятке капы.
Додано: Вів 10 лис, 2020 16:27
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
50 тыс ETH (≈$23 млн) теперь заблокированы на первоначальном контракте Ethereum 2.0. Это число составляет меньше 10% от общей суммы необходимой для запуска Ethereum 2.0.
13 888 ETH пришло только с одного адреса, то есть 27% всей доли ETH 2.0 приходится на одного пользователя.
Второй по величине кошелек внес 6400 ETH, а третий - ровно половину от этого с 3200 ETH.
Исходя из данных, 46% сети в настоящее время удерживается тремя пользователями. К тому же, третий по величине депозит внес сам (
Сдается мне что все три депозита так или иначе связаны с Бутериным.
Додано: Вів 10 лис, 2020 18:59
Когда у меня был кеша, я читал его телеграмм и твиттер Роджера, чтобы быть в курсе событий.Сейчас не слежу.Но я не верю, что Роджер Вер так просто сдастся.Скорее его выход затягивается в силу этих последних обстоятельств.Собственно кеша выглядит похуже , чем многие монеты, но и они тоже не блещут.Театр одного актёра, т с.За некоторыми исключениями.
Додано: Вів 10 лис, 2020 19:03
Криптосообщество определяется с тем, куда выгоднее вложить эфир.В стейкинг или в фарминг.Должно как то утрястись.Но в целом эта конкуренция только увеличит спрос.Некоторые мои знакомые готовят по 32 монеты для стекинга, считают это перспективным.
Додано: Вів 10 лис, 2020 22:32
Додано: Сер 11 лис, 2020 03:17
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Эфир пробой треугольника, в зоне 550+ можно будет пошортить, если это не ложный пробой и туда загонят быки.
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