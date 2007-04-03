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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2029203020312032

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.9 5 171
1) дно вже було пройдено
27%
47
2) не нижче 3500
13%
22
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
58
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 11:30

блокчейн ефира поломался
некоторые биржи остановили вывод средств в ETH и токенах ERC-20
J
 
Повідомлень: 4995
З нами з: 19.01.08
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  #<1 ... 2029203020312032
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