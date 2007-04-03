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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 лис, 2020 11:30
блокчейн ефира поломался
некоторые биржи остановили вывод средств в ETH и токенах ERC-20
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Додано: Сер 11 лис, 2020 19:42
Очень бычий рынок. 2017 год ноябрь-декабрь, дежавю.
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Zebra
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Додано: Сер 11 лис, 2020 19:47
Zebra написав:
Очень бычий рынок. 2017 год ноябрь-декабрь, дежавю.
Мне не очень похоже. Тогда любое говно улетало в космос. Сейчас растет только биток и чуууточку эфир. Это похоже скорее на 2016-й. Сейчас должна быть только разминка перед 2021-м (если 4-летние циклы работают, как они работали раньше)
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Додано: Сер 11 лис, 2020 19:50
Zebra написав:
Очень бычий рынок. 2017 год ноябрь-декабрь, дежавю.
И близко не похоже. Смотря на альты думаю куда их зароют если биток будет валится. И реально стрёмно смотреть - больше месяца безотказного роста. При том что рынок дохлый. Что сейчас покупать то ? Биток на трёхлетних хаях и безоткатном месячном росте?
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Додано: Сер 11 лис, 2020 19:58
zРадио написав: Zebra написав:
Очень бычий рынок. 2017 год ноябрь-декабрь, дежавю.
Мне не очень похоже. Тогда любое говно улетало в космос. Сейчас растет только биток и чуууточку эфир. Это похоже скорее на 2016-й. Сейчас должна быть только разминка перед 2021-м (если 4-летние циклы работают, как они работали раньше)
Сейчас говном выступает всякое DeFi.
В ноябре-декабре 2017 как раз биток пошел в значительный отрыв от альтов, вдавив их в пол по отношению к себе.
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Zebra
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Додано: Сер 11 лис, 2020 20:00
lrs7719 написав: Zebra написав:
Очень бычий рынок. 2017 год ноябрь-декабрь, дежавю.
И близко не похоже. Смотря на альты думаю куда их зароют если биток будет валится. И реально стрёмно смотреть - больше месяца безотказного роста. При том что рынок дохлый. Что сейчас покупать то ? Биток на трёхлетних хаях и безоткатном месячном росте?
Просто уже хомячки тут ничего не решают. Вертолетные деньги от крупных игроков приходят. А им всякий мусор не интересен. А вот биток и эфир уже котируются, для них создали всякие CME, Bakkt и т.п.
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Zebra
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Додано: Сер 11 лис, 2020 20:04
Zebra написав:
Сейчас говном выступает всякое DeFi.
DeFi - мелкая шалость. В 2017-м (точнее под завесу хайпа в январе 2018-го) риппл стрелял выше 100 млрд долларов по капитализации - один альт, всего один и выше 100 ярдов капы!
Zebra написав:
В ноябре-декабре 2017 как раз биток пошел в значительный отрыв от альтов, вдавив их в пол по отношению к себе.
Повторением 2017-го был бы взрывной взлет биткоина (аля 100к) и еще больший взлет альтов со снижением доминирования битка до 20-30%
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zРадио
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Додано: Сер 11 лис, 2020 20:12
zРадио написав: Zebra написав:
Сейчас говном выступает всякое DeFi.
DeFi - мелкая шалость. В 2017-м (точнее под завесу хайпа в январе 2018-го) риппл стрелял выше 100 млрд долларов по капитализации - один альт, всего один и выше 100 ярдов капы!
Zebra написав:
В ноябре-декабре 2017 как раз биток пошел в значительный отрыв от альтов, вдавив их в пол по отношению к себе.
Повторением 2017-го был бы взрывной взлет биткоина (аля 100к) и еще больший взлет альтов со снижением доминирования битка до 20-30%
До 100к биток не взлетит, его потолок 20к, двойная вершина будет. Либо чуть не дойдет, начнется массовый слив выжидавших. Либо чуть перехай с небольшим шорт сквизом. Разгон не тот, для 100к, уже нужно, чтоб биток в неделю показывал рост +5к
По риплу картина.
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Zebra
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Додано: Сер 11 лис, 2020 20:19
Zebra написав:
До 100к биток не взлетит, его потолок 20к, двойная вершина будет. Либо чуть не дойдет, начнется массовый слив выжидавших. Либо чуть перехай с небольшим шорт сквизом. Разгон не тот, для 100к, уже нужно, чтоб биток в неделю показывал рост +5к
Так сейчас 100% не будет битка даже на 30к, не говоря уже про 100к. Я говорю о возможном взлете до таких величин именно на повторении хайпа 2017-го года. В 2020-м его не может быть даже чисто теоретически - дефицита острого еще не был, он формируется к 12-20 месяцам после халвинга
Zebra написав:
По риплу картина.
Глянь для интереса, где был риппл в 2016-м. До апреля 2017-го он из-под шконки не высовывался. Альты жадно выгребают только тогда, когда биток уже неприлично дорог
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zРадио
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