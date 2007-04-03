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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2029203020312032

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.9 5 171
1) дно вже було пройдено
27%
47
2) не нижче 3500
13%
22
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
58
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 11:30

блокчейн ефира поломался
некоторые биржи остановили вывод средств в ETH и токенах ERC-20
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Очень бычий рынок. 2017 год ноябрь-декабрь, дежавю.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:47

  Zebra написав:Очень бычий рынок. 2017 год ноябрь-декабрь, дежавю.


Мне не очень похоже. Тогда любое говно улетало в космос. Сейчас растет только биток и чуууточку эфир. Это похоже скорее на 2016-й. Сейчас должна быть только разминка перед 2021-м (если 4-летние циклы работают, как они работали раньше)
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:50

  Zebra написав:Очень бычий рынок. 2017 год ноябрь-декабрь, дежавю.

И близко не похоже. Смотря на альты думаю куда их зароют если биток будет валится. И реально стрёмно смотреть - больше месяца безотказного роста. При том что рынок дохлый. Что сейчас покупать то ? Биток на трёхлетних хаях и безоткатном месячном росте?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:58

  zРадио написав:
  Zebra написав:Очень бычий рынок. 2017 год ноябрь-декабрь, дежавю.


Мне не очень похоже. Тогда любое говно улетало в космос. Сейчас растет только биток и чуууточку эфир. Это похоже скорее на 2016-й. Сейчас должна быть только разминка перед 2021-м (если 4-летние циклы работают, как они работали раньше)

Сейчас говном выступает всякое DeFi.

В ноябре-декабре 2017 как раз биток пошел в значительный отрыв от альтов, вдавив их в пол по отношению к себе.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:00

  lrs7719 написав:
  Zebra написав:Очень бычий рынок. 2017 год ноябрь-декабрь, дежавю.

И близко не похоже. Смотря на альты думаю куда их зароют если биток будет валится. И реально стрёмно смотреть - больше месяца безотказного роста. При том что рынок дохлый. Что сейчас покупать то ? Биток на трёхлетних хаях и безоткатном месячном росте?

Просто уже хомячки тут ничего не решают. Вертолетные деньги от крупных игроков приходят. А им всякий мусор не интересен. А вот биток и эфир уже котируются, для них создали всякие CME, Bakkt и т.п.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:04

  Zebra написав:Сейчас говном выступает всякое DeFi.


DeFi - мелкая шалость. В 2017-м (точнее под завесу хайпа в январе 2018-го) риппл стрелял выше 100 млрд долларов по капитализации - один альт, всего один и выше 100 ярдов капы!

  Zebra написав:В ноябре-декабре 2017 как раз биток пошел в значительный отрыв от альтов, вдавив их в пол по отношению к себе.


Повторением 2017-го был бы взрывной взлет биткоина (аля 100к) и еще больший взлет альтов со снижением доминирования битка до 20-30%
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:12

  zРадио написав:
  Zebra написав:Сейчас говном выступает всякое DeFi.


DeFi - мелкая шалость. В 2017-м (точнее под завесу хайпа в январе 2018-го) риппл стрелял выше 100 млрд долларов по капитализации - один альт, всего один и выше 100 ярдов капы!

  Zebra написав:В ноябре-декабре 2017 как раз биток пошел в значительный отрыв от альтов, вдавив их в пол по отношению к себе.


Повторением 2017-го был бы взрывной взлет биткоина (аля 100к) и еще больший взлет альтов со снижением доминирования битка до 20-30%


До 100к биток не взлетит, его потолок 20к, двойная вершина будет. Либо чуть не дойдет, начнется массовый слив выжидавших. Либо чуть перехай с небольшим шорт сквизом. Разгон не тот, для 100к, уже нужно, чтоб биток в неделю показывал рост +5к

По риплу картина.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:19

  Zebra написав:До 100к биток не взлетит, его потолок 20к, двойная вершина будет. Либо чуть не дойдет, начнется массовый слив выжидавших. Либо чуть перехай с небольшим шорт сквизом. Разгон не тот, для 100к, уже нужно, чтоб биток в неделю показывал рост +5к


Так сейчас 100% не будет битка даже на 30к, не говоря уже про 100к. Я говорю о возможном взлете до таких величин именно на повторении хайпа 2017-го года. В 2020-м его не может быть даже чисто теоретически - дефицита острого еще не был, он формируется к 12-20 месяцам после халвинга

  Zebra написав:По риплу картина.


Глянь для интереса, где был риппл в 2016-м. До апреля 2017-го он из-под шконки не высовывался. Альты жадно выгребают только тогда, когда биток уже неприлично дорог
zРадио
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