Додано: Сер 11 лис, 2020 21:32

Zebra написав: 100к за биток это анрил, потому что капитализация наличного американского доллара тогда подвинется или компания Apple, это такое проникновение должно быть, вплоть до перехода на биткоин в расчетах по всему третьему миру, либо все кто покупают iPhone, покупали и биткоин. 100к за биток это анрил, потому что капитализация наличного американского доллара тогда подвинется или компания Apple, это такое проникновение должно быть, вплоть до перехода на биткоин в расчетах по всему третьему миру, либо все кто покупают iPhone, покупали и биткоин.

Такие уровни искусственные, разумеется. Сейчас для битка по 20к предпосылок на много порядков больше, чем было в 2017-м. Вспомни капу тезера - 100 млн долларов. А ведь именно тезером Битфинекс и сделал тот памп.То же самое может (повторюсь, может, но вероятность далека от 100%) повториться и в 2021-м на другом, более высоком масштабе. Для создания таких пузырей необязательно обеспечивать всю капитализацию живыми деньгами - этого даже на сверхвысоколиквидном фондовом рынке США нет. Достаточно, чтобы внутребиржевой спрос сильно превышал внутрибиржевое предложение. Это можно достичь и с помощью 2% от общей эмиссии (а значит и капы).Все равно дурачки на хаях не выйдут - передержат. Умные деньги окэшатся, для этого реальной ликвидности хватит. Биткоину благоволит еще и и то, что большинство монет продолжает лежать на холодных кошельках даже на, казалось бы, феерически высоких ценовых уровнях на биржах