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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2030203120322033

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.9 5 171
1) дно вже було пройдено
27%
47
2) не нижче 3500
13%
22
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
58
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

100к за биток это анрил, потому что капитализация наличного американского доллара тогда подвинется или компания Apple, это такое проникновение должно быть, вплоть до перехода на биткоин в расчетах по всему третьему миру, либо все кто покупают iPhone, покупали и биткоин.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:32

  Zebra написав:100к за биток это анрил, потому что капитализация наличного американского доллара тогда подвинется или компания Apple, это такое проникновение должно быть, вплоть до перехода на биткоин в расчетах по всему третьему миру, либо все кто покупают iPhone, покупали и биткоин.


Такие уровни искусственные, разумеется. Сейчас для битка по 20к предпосылок на много порядков больше, чем было в 2017-м. Вспомни капу тезера - 100 млн долларов. А ведь именно тезером Битфинекс и сделал тот памп.

То же самое может (повторюсь, может, но вероятность далека от 100%) повториться и в 2021-м на другом, более высоком масштабе. Для создания таких пузырей необязательно обеспечивать всю капитализацию живыми деньгами - этого даже на сверхвысоколиквидном фондовом рынке США нет. Достаточно, чтобы внутребиржевой спрос сильно превышал внутрибиржевое предложение. Это можно достичь и с помощью 2% от общей эмиссии (а значит и капы).

Все равно дурачки на хаях не выйдут - передержат. Умные деньги окэшатся, для этого реальной ликвидности хватит. Биткоину благоволит еще и и то, что большинство монет продолжает лежать на холодных кошельках даже на, казалось бы, феерически высоких ценовых уровнях на биржах
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:37

  zРадио написав:
  Zebra написав:100к за биток это анрил, потому что капитализация наличного американского доллара тогда подвинется или компания Apple, это такое проникновение должно быть, вплоть до перехода на биткоин в расчетах по всему третьему миру, либо все кто покупают iPhone, покупали и биткоин.


Такие уровни искусственные, разумеется. Сейчас для битка по 20к предпосылок на много порядков больше, чем было в 2017-м. Вспомни капу тезера - 100 млн долларов. А ведь именно тезером Битфинекс и сделал тот памп.


Сегодня возможно рост на информации, что Битфинекс запустил внебиржевые займы в Тезере. Я толком еще не понял, т.к. там нужна верификация чтоб зайти в раздел, но рынок это могло толкнуть. Возможно под залог биткоина или другой криптовалюты будут выдаваться займы. Надо почитать. Запуск свежий, буквально час-два назад.

https://twitter.com/bitfinex
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 00:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

По поводу дефицита биткоина. Я открыл отчет инвест фонда Grayscale за 3 квартал и за 2 квартал. https://grayscale.co/bitcoin-investment ... #resources
За последний отчетный квартал они купили + 63068 биткоина. Это добыча за 70 дней.
Только один инвест фонд скупает 78% добычи биткоина.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 09:25

  Zebra написав:По поводу дефицита биткоина. Я открыл отчет инвест фонда Grayscale за 3 квартал и за 2 квартал. https://grayscale.co/bitcoin-investment ... #resources
За последний отчетный квартал они купили + 63068 биткоина. Это добыча за 70 дней.
Только один инвест фонд скупает 78% добычи биткоина.


А теперь вопрос - а зачем он это делает? Биток не генерирует прибыль, в расчётах не используется, без рынка (а какой рынок с доминацией в 70%?). Единственный профит - загнать цену в космос, но потом надо ж кому то и продать это всё или хотя бы отторговать. Может чего упускаю - поправьте. Когда по космическим ценам покупают хайтек - я это в принципе понимаю. Но здесь... Так это ещё регуляторы не добавили FUD. А они обязательно добавят. Вот через 1.5 месяца окончательно слушание по Tether
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 09:28

Владельцев цифровых валют могут лишить свободы сроком до трех лет, если они хотя бы два раза за три года не отчитывались перед налоговиками об операциях с цифровыми валютами на сумму выше 45 млн руб. Это следует из поправок в Уголовный кодекс, подготовленных Минфином.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 12:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Биток 16100
это турпоход в горы на вершину 20к, дело времени
с 12-13 марта актив сделал 4 икса
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 12:56

в лагері Ефіра - РОЗКОЛ??


https://minfin.com.ua/ua/2020/11/12/55459282/
+50грн !
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