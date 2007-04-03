|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 лис, 2020 20:40
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
100к за биток это анрил, потому что капитализация наличного американского доллара тогда подвинется или компания Apple, это такое проникновение должно быть, вплоть до перехода на биткоин в расчетах по всему третьему миру, либо все кто покупают iPhone, покупали и биткоин.
Додано: Сер 11 лис, 2020 21:32
Такие уровни искусственные, разумеется. Сейчас для битка по 20к предпосылок на много порядков больше, чем было в 2017-м. Вспомни капу тезера - 100 млн долларов. А ведь именно тезером Битфинекс и сделал тот памп.
То же самое может (повторюсь, может, но вероятность далека от 100%) повториться и в 2021-м на другом, более высоком масштабе. Для создания таких пузырей необязательно обеспечивать всю капитализацию живыми деньгами - этого даже на сверхвысоколиквидном фондовом рынке США нет. Достаточно, чтобы внутребиржевой спрос сильно превышал внутрибиржевое предложение. Это можно достичь и с помощью 2% от общей эмиссии (а значит и капы).
Все равно дурачки на хаях не выйдут - передержат. Умные деньги окэшатся, для этого реальной ликвидности хватит. Биткоину благоволит еще и и то, что большинство монет продолжает лежать на холодных кошельках даже на, казалось бы, феерически высоких ценовых уровнях на биржах
Додано: Сер 11 лис, 2020 21:37
Сегодня возможно рост на информации, что Битфинекс запустил внебиржевые займы в Тезере. Я толком еще не понял, т.к. там нужна верификация чтоб зайти в раздел, но рынок это могло толкнуть. Возможно под залог биткоина или другой криптовалюты будут выдаваться займы. Надо почитать. Запуск свежий, буквально час-два назад.
Додано: Чет 12 лис, 2020 00:40
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
По поводу дефицита биткоина. Я открыл отчет инвест фонда Grayscale за 3 квартал и за 2 квартал.
За последний отчетный квартал они купили + 63068 биткоина. Это добыча за 70 дней.
Только один инвест фонд скупает 78% добычи биткоина.
Додано: Чет 12 лис, 2020 09:25
А теперь вопрос - а зачем он это делает? Биток не генерирует прибыль, в расчётах не используется, без рынка (а какой рынок с доминацией в 70%?). Единственный профит - загнать цену в космос, но потом надо ж кому то и продать это всё или хотя бы отторговать. Может чего упускаю - поправьте. Когда по космическим ценам покупают хайтек - я это в принципе понимаю. Но здесь... Так это ещё регуляторы не добавили FUD. А они обязательно добавят. Вот через 1.5 месяца окончательно слушание по Tether
Додано: Чет 12 лис, 2020 09:28
Владельцев цифровых валют могут лишить свободы сроком до трех лет, если они хотя бы два раза за три года не отчитывались перед налоговиками об операциях с цифровыми валютами на сумму выше 45 млн руб. Это следует из поправок в Уголовный кодекс, подготовленных Минфином.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 12 лис, 2020 12:02
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Биток 16100
это турпоход в горы на вершину 20к, дело времени
с 12-13 марта актив сделал 4 икса
Додано: Чет 12 лис, 2020 12:56
в лагері Ефіра - РОЗКОЛ??
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Зараз переглядають цей форум: CNEWS, headshaker, pesikot, Zebra і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|