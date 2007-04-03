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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 лис, 2020 15:36
foto240 написав:Zebra
а через 45 минут турпоход кубарем в 15600 )))
Это флуктуации, тренд весьма бычий. FOMO
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Zebra
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Додано: Чет 12 лис, 2020 15:53
Zebra написав: foto240 написав:Zebra
а через 45 минут турпоход кубарем в 15600 )))
Это флуктуации, тренд весьма бычий. FOMO
Мне кажется, что основная цель видимо выдавить старые альты с рынка и занять их долю. Когда биток посыпется (опять же - куда нагонят страха?) - старые альты обновят минимумы уже к юсдт - и не факт что подымуться опять. Понять бы кто вместо них. Ефир? Линк?
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lrs7719
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