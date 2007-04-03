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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2031203220332034

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.9 5 171
1) дно вже було пройдено
27%
47
2) не нижче 3500
13%
22
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
58
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 15:36

  foto240 написав:Zebra а через 45 минут турпоход кубарем в 15600 )))

Это флуктуации, тренд весьма бычий. FOMO

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Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 15:53

  Zebra написав:
  foto240 написав:Zebra а через 45 минут турпоход кубарем в 15600 )))

Это флуктуации, тренд весьма бычий. FOMO



Мне кажется, что основная цель видимо выдавить старые альты с рынка и занять их долю. Когда биток посыпется (опять же - куда нагонят страха?) - старые альты обновят минимумы не только к битку но уже и к юсдт - и не факт что подымуться опять. Понять бы кто вместо них. Ефир? Линк?
И вот опять - биток вверх, а альты красные и доминация растёт, видимо будет пробивать для начала 67 а затем и 70.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сейчас Азия проснется и думаю определит дальнейшний тренд.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 23:25

  Zebra написав:Сейчас Азия проснется и думаю определит дальнейшний тренд.

азию тоже полипают вертолетными деньгами?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 23:39

  J написав:
  Zebra написав:Сейчас Азия проснется и думаю определит дальнейшний тренд.

азию тоже полипают вертолетными деньгами?

та нет, там просто свои хомки-шортисты есть

p.s. я решил взять шорт от 16165 на ночь на пол котлеты с коротким стопом на 16350, сомнения возникли по динамике и объемам, 50/50 - поход вверх может немного задержаться и для начала нужно нарисовать что то типа бычьего флага.

p.p.s. никого не призываю шортить сейчас, рынок очень тонкий, может прорвать что вверх, что вниз.
Zebra
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