Это флуктуации, тренд весьма бычий. FOMO
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 лис, 2020 15:36
Додано: Чет 12 лис, 2020 15:53
Мне кажется, что основная цель видимо выдавить старые альты с рынка и занять их долю. Когда биток посыпется (опять же - куда нагонят страха?) - старые альты обновят минимумы не только к битку но уже и к юсдт - и не факт что подымуться опять. Понять бы кто вместо них. Ефир? Линк?
И вот опять - биток вверх, а альты красные и доминация растёт, видимо будет пробивать для начала 67 а затем и 70.
Додано: Чет 12 лис, 2020 22:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Сейчас Азия проснется и думаю определит дальнейшний тренд.
Додано: Чет 12 лис, 2020 23:25
Додано: Чет 12 лис, 2020 23:39
та нет, там просто свои хомки-шортисты есть
p.s. я решил взять шорт от 16165 на ночь на пол котлеты с коротким стопом на 16350, сомнения возникли по динамике и объемам, 50/50 - поход вверх может немного задержаться и для начала нужно нарисовать что то типа бычьего флага.
p.p.s. никого не призываю шортить сейчас, рынок очень тонкий, может прорвать что вверх, что вниз.
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