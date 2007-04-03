Это флуктуации, тренд весьма бычий. FOMO
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 лис, 2020 15:36
Додано: Чет 12 лис, 2020 15:53
Мне кажется, что основная цель видимо выдавить старые альты с рынка и занять их долю. Когда биток посыпется (опять же - куда нагонят страха?) - старые альты обновят минимумы не только к битку но уже и к юсдт - и не факт что подымуться опять. Понять бы кто вместо них. Ефир? Линк?
И вот опять - биток вверх, а альты красные и доминация растёт, видимо будет пробивать для начала 67 а затем и 70.
Додано: Чет 12 лис, 2020 22:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Сейчас Азия проснется и думаю определит дальнейшний тренд.
Додано: Чет 12 лис, 2020 23:25
Додано: Чет 12 лис, 2020 23:39
та нет, там просто свои хомки-шортисты есть
p.s. я решил взять шорт от 16165 на ночь на пол котлеты с коротким стопом на 16350, сомнения возникли по динамике и объемам, 50/50 - поход вверх может немного задержаться и для начала нужно нарисовать что то типа бычьего флага.
p.p.s. никого не призываю шортить сейчас, рынок очень тонкий, может прорвать что вверх, что вниз.
Додано: Чет 12 лис, 2020 23:51
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Район 16400 - это 78,6% коррекции по Фибоначчи от пика битка в 20к в 2017 до 3,2к-3,3к в 2018-2019 годах.
Сильнейший уровень.
В прошлом году уровень Фибоначчи 61,8% ($13800) перевернул тренд.
Посмотрим как в это раз будет.
Пробой будет означать, что рынок в новой фазе, а не в глобальной коррекции к 2017 году.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:02
К рынку никакого отношения это не имеет. Идёт борьба за передел доли за счёт убивания старых топ-альтов. Даже интересно кто сейчас майнит BCH... Плюс думаю таким образом хотят привлечь битки с холодных кошельков. Думаю биржи не устраивает то что у них болтается около 20% добытого (может и ошибаюсь вроде такая информация проскальзовала). Им надо контроль над рынком. А когда актив хез знает у кого и где, то смысл вкладываться то.... Пример нашей фонды - более чем показателен в этом плане
Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:43
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Шорт держу, 16400 сопротивлялся, наблюдаю.
|