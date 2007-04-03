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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:24
Zebra написав:
Лайткоин радует, цель по нему - 90-110 баксов, ~15% котлеты в нем, грех было не взять на дне.
Лайт поднялся на фоне запуска Палкой возможности его покупки для американских клиентов.
Зек тоже начал шевелиться. Самое время, халвинг в среду. Думаю, он тоже 100 баксов возьмёт, возможно, не сразу.
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