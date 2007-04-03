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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:24
Zebra написав:
Лайткоин радует, цель по нему - 90-110 баксов, ~15% котлеты в нем, грех было не взять на дне.
Лайт поднялся на фоне запуска Палкой возможности его покупки для американских клиентов.
Зек тоже начал шевелиться. Самое время, халвинг в среду. Думаю, он тоже 100 баксов возьмёт, возможно, не сразу.
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phantom_systems
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Додано: Суб 14 лис, 2020 00:24
16337 повторный шорт. 16611 стоп на время сна
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Zebra
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Додано: Суб 14 лис, 2020 10:47
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Додано: Суб 14 лис, 2020 11:58
А падаем на 15200 или таки на 14800?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 14 лис, 2020 12:02
clientage написав:
А падаем на 15200 или таки на 14800?
14200
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Zebra
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Додано: Суб 14 лис, 2020 12:03
Zebra написав:
16337 повторный шорт. 16611 стоп на время сна
Где будет закрытие шорта ?
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Ruslan2453
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Додано: Суб 14 лис, 2020 12:16
Ruslan2453 написав: Zebra написав:
16337 повторный шорт. 16611 стоп на время сна
Где будет закрытие шорта ?
14200 или около того.
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Zebra
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