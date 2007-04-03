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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2032203320342035

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.9 5 171
1) дно вже було пройдено
27%
47
2) не нижче 3500
13%
22
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
58
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:24

  Zebra написав:Лайткоин радует, цель по нему - 90-110 баксов, ~15% котлеты в нем, грех было не взять на дне.

Лайт поднялся на фоне запуска Палкой возможности его покупки для американских клиентов.

Зек тоже начал шевелиться. Самое время, халвинг в среду. Думаю, он тоже 100 баксов возьмёт, возможно, не сразу.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 00:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

16337 повторный шорт. 16611 стоп на время сна
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 10:47

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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:58

А падаем на 15200 или таки на 14800?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:02

  clientage написав:А падаем на 15200 или таки на 14800?

14200
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:03

  Zebra написав:16337 повторный шорт. 16611 стоп на время сна


Где будет закрытие шорта ?
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:16

  Ruslan2453 написав:
  Zebra написав:16337 повторный шорт. 16611 стоп на время сна


Где будет закрытие шорта ?

14200 или около того.
Zebra
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