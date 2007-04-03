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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 лис, 2020 01:04
ishvara написав:
Подскажите, у меня в кошельке Exodus есть немного BCH. Что с ним произойдет завтра? Не лучше ли продать его? Я не силен в крипте пока ) Кто-то говорит, что упадет в цене, кто-то - что можно будет получить сразу две монеты...
Чтобы получить монеты форка нужно иметь приватные ключи от BCH. Нужно вывести перед форком на холодный кошелёк или на Electrum-кошелек на крайняк.
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andrein
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Додано: Нед 15 лис, 2020 10:14
andrein А если я просто ничего не буду предпринимать, оставлю в Exoduse, что будет? Потому что пока я половину слов не понял ))
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ishvara
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