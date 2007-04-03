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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2033203420352036

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.9 5 172
1) дно вже було пройдено
28%
48
2) не нижче 3500
13%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
34%
58
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 23:36

Подскажите, у меня в кошельке Exodus есть немного BCH. Что с ним произойдет завтра? Не лучше ли продать его? Я не силен в крипте пока ) Кто-то говорит, что упадет в цене, кто-то - что можно будет получить сразу две монеты...
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 01:04

  ishvara написав:Подскажите, у меня в кошельке Exodus есть немного BCH. Что с ним произойдет завтра? Не лучше ли продать его? Я не силен в крипте пока ) Кто-то говорит, что упадет в цене, кто-то - что можно будет получить сразу две монеты...


Чтобы получить монеты форка нужно иметь приватные ключи от BCH. Нужно вывести перед форком на холодный кошелёк или на Electrum-кошелек на крайняк.
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 10:14

andrein А если я просто ничего не буду предпринимать, оставлю в Exoduse, что будет? Потому что пока я половину слов не понял ))
ishvara
 
Повідомлень: 1559
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 12:53

  ishvara написав:andrein А если я просто ничего не буду предпринимать, оставлю в Exoduse, что будет? Потому что пока я половину слов не понял ))


Смысл в том. что не все кошельки и биржи поддержат хардфорк, и поэтому не всем раздадут вторую неподдерживаемую монету, которая в результате родится.Чтобы осталась и главная монета и вторая. нужно разместить свои биткеши туда. кто заявил о поддержке.Но :!:
Но :!: по опыту прошлого раза. скорее всего позже можно будет забрать вторую монету и из тех кошельков. которые не поддержали разделение.В сети выкладывались инструкции. как это делается.А вот с биржами такое не прокатит. потому что . если биржа заявила . что не поддержит хардфорк. то она присвоит рождённые монеты себе и оставит только поддерживаемую.На время хардфорка останавливается ввод-вывод, они сделают это с запасом. чтобы правильно разместить ваши монеты, потом откроют обратно.
ПС но то, о чём я выше написал сделать может только подготовленный пользователь, процедура связана с импортом приватных ключей.
Кучинелли
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  #<1 ... 2033203420352036
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