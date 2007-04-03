Додано: Нед 15 лис, 2020 12:53

ishvara написав: andrein А если я просто ничего не буду предпринимать, оставлю в Exoduse, что будет? Потому что пока я половину слов не понял )) А если я просто ничего не буду предпринимать, оставлю в Exoduse, что будет? Потому что пока я половину слов не понял ))

Смысл в том. что не все кошельки и биржи поддержат хардфорк, и поэтому не всем раздадут вторую неподдерживаемую монету, которая в результате родится.Чтобы осталась и главная монета и вторая. нужно разместить свои биткеши туда. кто заявил о поддержке.НоНопо опыту прошлого раза. скорее всего позже можно будет забрать вторую монету и из тех кошельков. которые не поддержали разделение.В сети выкладывались инструкции. как это делается.А вот с биржами такое не прокатит. потому что . если биржа заявила . что не поддержит хардфорк. то она присвоит рождённые монеты себе и оставит только поддерживаемую.На время хардфорка останавливается ввод-вывод, они сделают это с запасом. чтобы правильно разместить ваши монеты, потом откроют обратно.ПС но то, о чём я выше написал сделать может только подготовленный пользователь, процедура связана с импортом приватных ключей.