|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 лис, 2020 23:36
Подскажите, у меня в кошельке Exodus есть немного BCH. Что с ним произойдет завтра? Не лучше ли продать его? Я не силен в крипте пока ) Кто-то говорит, что упадет в цене, кто-то - что можно будет получить сразу две монеты...
Додано: Нед 15 лис, 2020 01:04
Чтобы получить монеты форка нужно иметь приватные ключи от BCH. Нужно вывести перед форком на холодный кошелёк или на Electrum-кошелек на крайняк.
Додано: Нед 15 лис, 2020 10:14
andrein А если я просто ничего не буду предпринимать, оставлю в Exoduse, что будет? Потому что пока я половину слов не понял ))
Додано: Нед 15 лис, 2020 12:53
Смысл в том. что не все кошельки и биржи поддержат хардфорк, и поэтому не всем раздадут вторую неподдерживаемую монету, которая в результате родится.Чтобы осталась и главная монета и вторая. нужно разместить свои биткеши туда. кто заявил о поддержке.Но
Но по опыту прошлого раза. скорее всего позже можно будет забрать вторую монету и из тех кошельков. которые не поддержали разделение.В сети выкладывались инструкции. как это делается.А вот с биржами такое не прокатит. потому что . если биржа заявила . что не поддержит хардфорк. то она присвоит рождённые монеты себе и оставит только поддерживаемую.На время хардфорка останавливается ввод-вывод, они сделают это с запасом. чтобы правильно разместить ваши монеты, потом откроют обратно.
ПС но то, о чём я выше написал сделать может только подготовленный пользователь, процедура связана с импортом приватных ключей.
|