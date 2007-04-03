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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2033203420352036

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.9 5 172
1) дно вже було пройдено
28%
48
2) не нижче 3500
13%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
34%
58
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 23:36

Подскажите, у меня в кошельке Exodus есть немного BCH. Что с ним произойдет завтра? Не лучше ли продать его? Я не силен в крипте пока ) Кто-то говорит, что упадет в цене, кто-то - что можно будет получить сразу две монеты...
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 01:04

  ishvara написав:Подскажите, у меня в кошельке Exodus есть немного BCH. Что с ним произойдет завтра? Не лучше ли продать его? Я не силен в крипте пока ) Кто-то говорит, что упадет в цене, кто-то - что можно будет получить сразу две монеты...


Чтобы получить монеты форка нужно иметь приватные ключи от BCH. Нужно вывести перед форком на холодный кошелёк или на Electrum-кошелек на крайняк.
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 10:14

andrein А если я просто ничего не буду предпринимать, оставлю в Exoduse, что будет? Потому что пока я половину слов не понял ))
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 12:53

  ishvara написав:andrein А если я просто ничего не буду предпринимать, оставлю в Exoduse, что будет? Потому что пока я половину слов не понял ))


Смысл в том. что не все кошельки и биржи поддержат хардфорк, и поэтому не всем раздадут вторую неподдерживаемую монету, которая в результате родится.Чтобы осталась и главная монета и вторая. нужно разместить свои биткеши туда. кто заявил о поддержке.Но :!:
Но :!: по опыту прошлого раза. скорее всего позже можно будет забрать вторую монету и из тех кошельков. которые не поддержали разделение.В сети выкладывались инструкции. как это делается.А вот с биржами такое не прокатит. потому что . если биржа заявила . что не поддержит хардфорк. то она присвоит рождённые монеты себе и оставит только поддерживаемую.На время хардфорка останавливается ввод-вывод, они сделают это с запасом. чтобы правильно разместить ваши монеты, потом откроют обратно.
ПС но то, о чём я выше написал сделать может только подготовленный пользователь, процедура связана с импортом приватных ключей.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 13:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  lrs7719 написав:Мне кажется, что основная цель видимо выдавить старые альты с рынка и занять их долю. Когда биток посыпется (опять же - куда нагонят страха?) - старые альты обновят минимумы не только к битку но уже и к юсдт - и не факт что подымуться опять. Понять бы кто вместо них. Ефир? Линк?И вот опять - биток вверх, а альты красные и доминация растёт, видимо будет пробивать для начала 67 а затем и 70.


Примерно верные размышления.
Я давно выбрал сектор дефай и не жалею.На его монетах можно поднять иксы. но можно их и потерять.Я ранее предупреждал о таких как UNI,SUSHI.Это новые монеты и у них неизвестно дно.Их можно покупать только на риск(большой).Кто рисковал и правильно вошёл. уже получил более Х2 за последние дни.Конечно. это заранее определить было невозможно, но при глубоком спуске рискованные уже могли покупать.Кроме них я балуюсь BZRX,BEL.Здесь тоже риск. но он подкреплён фундаментом. т к уже в этом году у монет много новых разработок анонсируется.Все вышеперечисленные монеты, кому интересно, посмотрите на графиках. и увидите, на сколько это более волатильные инструменты. чем старые монеты.
ПС по старым монетам хочу немного приободрить их держателей.Если биток без малого уже подпёр свой хай, то есть такое мнение, что альты старые до своих хаёв не дотянут, но до 0,5 или 0,33 могут вполне...со временем, когда наконец то наступит альтсезон.А эти значения тоже очень не маленькие, но нужно ждать.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 13:07

По прогнозу в целом.
Никогда не понимал людей. кот смотрят только в одну сторону.а некоторые ещё и на месяцы и годы вперёд.куда пойдёт цена не знает никто, т к завтра может выплыть хоть чёрный хоть белый лебедь.В последние дни многие или ждут скорого падения до 14-15 или скорого очередного роста до 17.а за флет как то забыли.Самый раз битку было бы пофлетить 15500-16500. чтобы дать альтам пострелять.Вот дефай уже и в первые дни флета показал по 20-30% в день.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 14:32

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greenozon
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