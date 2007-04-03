Додано: Нед 15 лис, 2020 13:03

lrs7719 написав: Мне кажется, что основная цель видимо выдавить старые альты с рынка и занять их долю. Когда биток посыпется (опять же - куда нагонят страха?) - старые альты обновят минимумы не только к битку но уже и к юсдт - и не факт что подымуться опять. Понять бы кто вместо них. Ефир? Линк?И вот опять - биток вверх, а альты красные и доминация растёт, видимо будет пробивать для начала 67 а затем и 70. Мне кажется, что основная цель видимо выдавить старые альты с рынка и занять их долю. Когда биток посыпется (опять же - куда нагонят страха?) - старые альты обновят минимумы не только к битку но уже и к юсдт - и не факт что подымуться опять. Понять бы кто вместо них. Ефир? Линк?И вот опять - биток вверх, а альты красные и доминация растёт, видимо будет пробивать для начала 67 а затем и 70.

Примерно верные размышления.Я давно выбрал сектор дефай и не жалею.На его монетах можно поднять иксы. но можно их и потерять.Я ранее предупреждал о таких как UNI,SUSHI.Это новые монеты и у них неизвестно дно.Их можно покупать только на риск(большой).Кто рисковал и правильно вошёл. уже получил более Х2 за последние дни.Конечно. это заранее определить было невозможно, но при глубоком спуске рискованные уже могли покупать.Кроме них я балуюсь BZRX,BEL.Здесь тоже риск. но он подкреплён фундаментом. т к уже в этом году у монет много новых разработок анонсируется.Все вышеперечисленные монеты, кому интересно, посмотрите на графиках. и увидите, на сколько это более волатильные инструменты. чем старые монеты.ПС по старым монетам хочу немного приободрить их держателей.Если биток без малого уже подпёр свой хай, то есть такое мнение, что альты старые до своих хаёв не дотянут, но до 0,5 или 0,33 могут вполне...со временем, когда наконец то наступит альтсезон.А эти значения тоже очень не маленькие, но нужно ждать.