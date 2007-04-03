Додано: Нед 15 лис, 2020 16:54

Кучинелли написав: По прогнозу в целом.

Никогда не понимал людей. кот смотрят только в одну сторону.а некоторые ещё и на месяцы и годы вперёд.куда пойдёт цена не знает никто, т к завтра может выплыть хоть чёрный хоть белый лебедь.В последние дни многие или ждут скорого падения до 14-15 или скорого очередного роста до 17.а за флет как то забыли.Самый раз битку было бы пофлетить 15500-16500. чтобы дать альтам пострелять.Вот дефай уже и в первые дни флета показал по 20-30% в день. По прогнозу в целом.Никогда не понимал людей. кот смотрят только в одну сторону.а некоторые ещё и на месяцы и годы вперёд.куда пойдёт цена не знает никто, т к завтра может выплыть хоть чёрный хоть белый лебедь.В последние дни многие или ждут скорого падения до 14-15 или скорого очередного роста до 17.а за флет как то забыли.Самый раз битку было бы пофлетить 15500-16500. чтобы дать альтам пострелять.Вот дефай уже и в первые дни флета показал по 20-30% в день.

Если бы биток не рос безоткатно два месяца подряд, а общая ситуация была бы хотя бы нейтральной, то о флете можно было бы говорить. Сейчас, большинство ждет откат, что б комфортно откупится и лететь на луну. Ну приблизительно как было около 9000 или 11000 в этом году. По логике должны сейчас потащить на перехай 20+, что б затем комфортно пораздавать страждущим на железобетонном дне "по 14т", "по 12т", "по 10т" и другим сладким ценам. Могут конечно без всякой логике свалится прямо сейчас. Но вряд ли. Статистика говорит, что именно первый квартал у битка всегда худший в году. Ну вот этот сценарий и вписывается в эту логику. Лично я - без позиции. Ни шортить ни тем паче откупать - смысла не вижу. Ситуация далека от 2017 года. Не знаю кто там верит в цифровое золото, но:как не было битку альтернативы - так её и нет,как не было практического применения крипты - так её и нет,как не генерировали проекты прибыль - так и не генерируют,как находился рынок вне правового поля - так и фактически продолжает находится в большинстве развитых стран,как могут прижать биржи в любой момент органы регулирования любой страны - так и продолжается это делать,как крутились вокруг разных проектов мутные персонажи с мутнымии деньгами - так и продолжают.Это не говоря о том, что рынок, на котором актив который занимает под 70% - это не рынок.