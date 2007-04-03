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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 лис, 2020 23:36
Подскажите, у меня в кошельке Exodus есть немного BCH. Что с ним произойдет завтра? Не лучше ли продать его? Я не силен в крипте пока ) Кто-то говорит, что упадет в цене, кто-то - что можно будет получить сразу две монеты...
Додано: Нед 15 лис, 2020 01:04
Чтобы получить монеты форка нужно иметь приватные ключи от BCH. Нужно вывести перед форком на холодный кошелёк или на Electrum-кошелек на крайняк.
Додано: Нед 15 лис, 2020 10:14
andrein А если я просто ничего не буду предпринимать, оставлю в Exoduse, что будет? Потому что пока я половину слов не понял ))
Додано: Нед 15 лис, 2020 12:53
Смысл в том. что не все кошельки и биржи поддержат хардфорк, и поэтому не всем раздадут вторую неподдерживаемую монету, которая в результате родится.Чтобы осталась и главная монета и вторая. нужно разместить свои биткеши туда. кто заявил о поддержке.Но
Но по опыту прошлого раза. скорее всего позже можно будет забрать вторую монету и из тех кошельков. которые не поддержали разделение.В сети выкладывались инструкции. как это делается.А вот с биржами такое не прокатит. потому что . если биржа заявила . что не поддержит хардфорк. то она присвоит рождённые монеты себе и оставит только поддерживаемую.На время хардфорка останавливается ввод-вывод, они сделают это с запасом. чтобы правильно разместить ваши монеты, потом откроют обратно.
ПС но то, о чём я выше написал сделать может только подготовленный пользователь, процедура связана с импортом приватных ключей.
Додано: Нед 15 лис, 2020 13:03
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Примерно верные размышления.
Я давно выбрал сектор дефай и не жалею.На его монетах можно поднять иксы. но можно их и потерять.Я ранее предупреждал о таких как UNI,SUSHI.Это новые монеты и у них неизвестно дно.Их можно покупать только на риск(большой).Кто рисковал и правильно вошёл. уже получил более Х2 за последние дни.Конечно. это заранее определить было невозможно, но при глубоком спуске рискованные уже могли покупать.Кроме них я балуюсь BZRX,BEL.Здесь тоже риск. но он подкреплён фундаментом. т к уже в этом году у монет много новых разработок анонсируется.Все вышеперечисленные монеты, кому интересно, посмотрите на графиках. и увидите, на сколько это более волатильные инструменты. чем старые монеты.
ПС по старым монетам хочу немного приободрить их держателей.Если биток без малого уже подпёр свой хай, то есть такое мнение, что альты старые до своих хаёв не дотянут, но до 0,5 или 0,33 могут вполне...со временем, когда наконец то наступит альтсезон.А эти значения тоже очень не маленькие, но нужно ждать.
Додано: Нед 15 лис, 2020 13:07
По прогнозу в целом.
Никогда не понимал людей. кот смотрят только в одну сторону.а некоторые ещё и на месяцы и годы вперёд.куда пойдёт цена не знает никто, т к завтра может выплыть хоть чёрный хоть белый лебедь.В последние дни многие или ждут скорого падения до 14-15 или скорого очередного роста до 17.а за флет как то забыли.Самый раз битку было бы пофлетить 15500-16500. чтобы дать альтам пострелять.Вот дефай уже и в первые дни флета показал по 20-30% в день.
Додано: Нед 15 лис, 2020 14:32
На лендінгу BCH беруть по 4.8-4.9% в день!
+50грн !
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Додано: Нед 15 лис, 2020 16:54
Если бы биток не рос безоткатно два месяца подряд, а общая ситуация была бы хотя бы нейтральной, то о флете можно было бы говорить. Сейчас, большинство ждет откат, что б комфортно откупится и лететь на луну. Ну приблизительно как было около 9000 или 11000 в этом году. По логике должны сейчас потащить на перехай 20+, что б затем комфортно пораздавать страждущим на железобетонном дне "по 14т", "по 12т", "по 10т" и другим сладким ценам. Могут конечно без всякой логике свалится прямо сейчас. Но вряд ли. Статистика говорит, что именно первый квартал у битка всегда худший в году. Ну вот этот сценарий и вписывается в эту логику. Лично я - без позиции. Ни шортить ни тем паче откупать - смысла не вижу. Ситуация далека от 2017 года. Не знаю кто там верит в цифровое золото, но:
как не было битку альтернативы - так её и нет,
как не было практического применения крипты - так её и нет,
как не генерировали проекты прибыль - так и не генерируют,
как находился рынок вне правового поля - так и фактически продолжает находится в большинстве развитых стран,
как могут прижать биржи в любой момент органы регулирования любой страны - так и продолжается это делать,
как крутились вокруг разных проектов мутные персонажи с мутнымии деньгами - так и продолжают.
Это не говоря о том, что рынок, на котором актив который занимает под 70% - это не рынок.
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