Додано: Нед 15 лис, 2020 19:16

lrs7719 написав: Ситуация далека от 2017 года. Не знаю кто там верит в цифровое золото, но: как не было битку альтернативы - так её и нет,как не было практического применения крипты - так её и нет,как не генерировали проекты прибыль - так и не генерируют,как находился рынок вне правового поля - так и фактически продолжает находится в большинстве развитых стран,как могут прижать биржи в любой момент органы регулирования любой страны - так и продолжается это делать,как крутились вокруг разных проектов мутные персонажи с мутнымии деньгами - так и продолжают.Это не говоря о том, что рынок, на котором актив который занимает под 70% - это не рынок. Ситуация далека от 2017 года. Не знаю кто там верит в цифровое золото, но: как не было битку альтернативы - так её и нет,как не было практического применения крипты - так её и нет,как не генерировали проекты прибыль - так и не генерируют,как находился рынок вне правового поля - так и фактически продолжает находится в большинстве развитых стран,как могут прижать биржи в любой момент органы регулирования любой страны - так и продолжается это делать,как крутились вокруг разных проектов мутные персонажи с мутнымии деньгами - так и продолжают.Это не говоря о том, что рынок, на котором актив который занимает под 70% - это не рынок.

Вот уже с этим я не согласен.Точнее. так выглядит ситуация. если не присмотреться более внимательно.- отличие от 2017 глобальное.Тогда залёт на 20К был коротким и хайповым.сейчас мы подошли к близкой цене путём долгих усилий и её гораздо легче удержать. она более обоснована- наоборот. альтернатива была. тот же биткеш прыгал до 0,45 битка и даже бсв в пике был 0,25 битка.и они тягались хоть и недолго.А сейчас. да. кроме битка всё хлам.Имхо. это всё равно изменится.- практическое применение - хотя бы дефай.Вот ты упоминаешь старые монеты, мол не растут.Тогда давай смоделируем - заходишь в магазин и делаешь покупки.ты же не покупаешь ненужные тебе вещи. бесполезные.Вот так и старыми монетами.Они стали бесполезные.а дефай покупают. см сл пункт.- дефай и создан. чтоб генерить прибыль.там способы разные. счас не будем углубляться.Поэтому и монеты берут. т е они нужны.если предположить. что это тоже не надолго. то спорить не стану, но пока куй железо пока горячо.- правовое поле постепенно охватывает крипторынок.Может не так быстро как кому то хочется. но процесс идёт полным ходом.И как ни смешно, даже в Украине на сл неделе депутаты наконец будут голосовать законопроект с весны.- с биржами то да, но прижимать тоже нужно иметь целесообразность.её то и особо нет.Но этот пункт. да. проблемный- мутные деньги...повсюду, нек биржи делистят монеры и иже.у меня даже у самого есть мутные деньги, а у тебя?Шутка.- Ок 70% доминации - согласен. этот пункт тоже очевиден как перекос.но он легко объясним.Самая развитая экосистема. самая степень доверия, уже масса влож(ш)ившихся.Даже счас стоит вопрос, а нафига Грейскейл купила Биткеш. нужно было хардфорк дождаться.Вот видишь, даже 6й актив по капе и тот стрёмно покупать.Но это однозначно со временем изменится.Хотя бы за счёт эфира...и возможно дефаев.