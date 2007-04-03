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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 лис, 2020 23:21
Zebra написав: clientage написав:
А падаем на 15200 или таки на 14800?
14200
Даже страшно представить что с альтой будет!
ishvara написав:
Подскажите, у меня в кошельке Exodus есть немного BCH. Что с ним произойдет завтра? Не лучше ли продать его? Я не силен в крипте пока ) Кто-то говорит, что упадет в цене, кто-то - что можно будет получить сразу две монеты...
Я лично продал его пару дней назад к бениной матери,задолбал он меня.Пусть теперь плодятся,шпили-вилятся,размножаются,почкуются без меня.Не монета,а кроль какой то.Больше в жизни не возьму его!Глядя сегодня на цену,думаю правильно сделал.Лучше перезайти в какие нибудь другие проекты и не иметь траблов!
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osafly
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Додано: Пон 16 лис, 2020 00:26
osafly написав:
Даже страшно представить что с альтой будет!
Если смотреть на эфир как альту, то он себя довольно еще неплохо чувствует, а все что ниже, то не альта, а мусор.
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Zebra
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