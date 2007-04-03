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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 лис, 2020 23:21
Zebra написав: clientage написав:
А падаем на 15200 или таки на 14800?
14200
Даже страшно представить что с альтой будет!
ishvara написав:
Подскажите, у меня в кошельке Exodus есть немного BCH. Что с ним произойдет завтра? Не лучше ли продать его? Я не силен в крипте пока ) Кто-то говорит, что упадет в цене, кто-то - что можно будет получить сразу две монеты...
Я лично продал его пару дней назад к бениной матери,задолбал он меня.Пусть теперь плодятся,шпили-вилятся,размножаются,почкуются без меня.Не монета,а кроль какой то.Больше в жизни не возьму его!Глядя сегодня на цену,думаю правильно сделал.Лучше перезайти в какие нибудь другие проекты и не иметь траблов!
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osafly
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Додано: Пон 16 лис, 2020 00:26
osafly написав:
Даже страшно представить что с альтой будет!
Если смотреть на эфир как альту, то он себя довольно еще неплохо чувствует, а все что ниже, то не альта, а мусор.
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Zebra
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Додано: Пон 16 лис, 2020 09:16
А что у нас с BCH ABC? Это теперь отдельная монета или как?
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ishvara
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Додано: Пон 16 лис, 2020 09:35
Кучинелли написав:
- Ок 70% доминации - согласен. этот пункт тоже очевиден как перекос.но он легко объясним.Самая развитая экосистема. самая степень доверия, уже масса влож(ш)ившихся.Даже счас стоит вопрос, а нафига Грейскейл купила Биткеш. нужно было хардфорк дождаться.Вот видишь, даже 6й актив по капе и тот стрёмно покупать.Но это однозначно со временем изменится.Хотя бы за счёт эфира...и возможно дефаев.
Ты же понимаешь - это как с полуполным и полупустым стаканом. Для меня в этом вопросе главное что биток сходил от 5000 до 16000 за полгода. Значит пациент более жив чем мёртв
. За дефаи и стейкинг в целом согласен.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 12:25
Zebra написав:
16337 повторный шорт. 16611 стоп на время сна
выбило в безубыток, скорее всего биток без коррекции идет на 17-18к
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Zebra
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Додано: Пон 16 лис, 2020 12:39
выбило в безубыток, скорее всего биток без коррекции идет на 17-18к
На исторический перехай. А потом комфортно раздадут на коррекции по халявным 14-15-16т. Будет красиво.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 12:53
Примерно верные размышления.
Я давно выбрал сектор дефай и не жалею.На его монетах можно поднять иксы. но можно их и потерять.Я ранее предупреждал о таких как UNI,SUSHI.Это новые монеты и у них неизвестно дно.Их можно покупать только на риск(большой).Кто рисковал и правильно вошёл. уже получил более Х2 за последние дни.Конечно. это заранее определить было невозможно, но при глубоком спуске рискованные уже могли покупать.Кроме них я балуюсь BZRX,BEL.Здесь тоже риск. но он подкреплён фундаментом. т к уже в этом году у монет много новых разработок анонсируется.Все вышеперечисленные монеты, кому интересно, посмотрите на графиках. и увидите, на сколько это более волатильные инструменты. чем старые монеты.
А вроде как говорил, что АТОМ нравится больше. Кстати по событиям - у XRP есть события до конца года. Вполне может стрельнуть после эфира
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Додано: Пон 16 лис, 2020 13:03
lrs7719 написав:
А вроде как говорил, что АТОМ нравится больше. Кстати по событиям - у XRP есть события до конца года. Вполне может стрельнуть после эфира
Да, с атомом лучшие воспоминания.Часто меняю приоритеты.Ведь рынок тоже быстро меняется.Монеты выбираю долго и тщательно.Но потом могу быстро пересесть.По ТА есть такое понятие как ATH, у дефаев самая большая просадка от максимума.Графически получается, что август+сентябрь - это была первая волна их роста.Октябрь и часть ноября - это вторая волна. коррекционная.И сейчас многие монеты сломали нисходящий тренд и вполне вероятно пошли в третью волну.а она предполагает перехай, т е будет превышен ATH.Итого это сулит десятикратные иксы.Да, конечно не у всех и не сразу, но думаю. что некая лихая группа монет это сделает.
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Кучинелли
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Додано: Пон 16 лис, 2020 13:05
Zebra написав: Zebra написав:
16337 повторный шорт. 16611 стоп на время сна
выбило в безубыток, скорее всего биток без коррекции идет на 17-18к
Да и первый шорт выбивало.Просто кто тут чепчики бросал и не заметили.Зачем им напоминать об убытках.
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Кучинелли
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Додано: Пон 16 лис, 2020 13:17
Кучинелли написав:
Да, с атомом лучшие воспоминания.Часто меняю приоритеты.Ведь рынок тоже быстро меняется.Монеты выбираю долго и тщательно.Но потом могу быстро пересесть.По ТА есть такое понятие как ATH, у дефаев самая большая просадка от максимума.Графически получается, что август+сентябрь - это была первая волна их роста.Октябрь и часть ноября - это вторая волна. коррекционная.И сейчас многие монеты сломали нисходящий тренд и вполне вероятно пошли в третью волну.а она предполагает перехай, т е будет превышен ATH.Итого это сулит десятикратные иксы.Да, конечно не у всех и не сразу, но думаю. что некая лихая группа монет это сделает.
Да знать бы что это дно... Но дна то у дефаев пока нет.
Думаю, почему жмутся к старым монетам - там уровни более менее известны. Во всяком случаи дна - хотя и это вопрос условный.
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