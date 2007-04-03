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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2034203520362037

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.9 5 172
1) дно вже було пройдено
28%
48
2) не нижче 3500
13%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
34%
58
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:21

  Zebra написав:
  clientage написав:А падаем на 15200 или таки на 14800?

14200


Даже страшно представить что с альтой будет!

  ishvara написав:Подскажите, у меня в кошельке Exodus есть немного BCH. Что с ним произойдет завтра? Не лучше ли продать его? Я не силен в крипте пока ) Кто-то говорит, что упадет в цене, кто-то - что можно будет получить сразу две монеты...


Я лично продал его пару дней назад к бениной матери,задолбал он меня.Пусть теперь плодятся,шпили-вилятся,размножаются,почкуются без меня.Не монета,а кроль какой то.Больше в жизни не возьму его!Глядя сегодня на цену,думаю правильно сделал.Лучше перезайти в какие нибудь другие проекты и не иметь траблов!
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 00:26

  osafly написав:Даже страшно представить что с альтой будет!


Если смотреть на эфир как альту, то он себя довольно еще неплохо чувствует, а все что ниже, то не альта, а мусор.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 09:16

А что у нас с BCH ABC? Это теперь отдельная монета или как?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 09:35

  Кучинелли написав:- Ок 70% доминации - согласен. этот пункт тоже очевиден как перекос.но он легко объясним.Самая развитая экосистема. самая степень доверия, уже масса влож(ш)ившихся.Даже счас стоит вопрос, а нафига Грейскейл купила Биткеш. нужно было хардфорк дождаться.Вот видишь, даже 6й актив по капе и тот стрёмно покупать.Но это однозначно со временем изменится.Хотя бы за счёт эфира...и возможно дефаев.


Ты же понимаешь - это как с полуполным и полупустым стаканом. Для меня в этом вопросе главное что биток сходил от 5000 до 16000 за полгода. Значит пациент более жив чем мёртв 8) . За дефаи и стейкинг в целом согласен.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 12:25

  Zebra написав:16337 повторный шорт. 16611 стоп на время сна

выбило в безубыток, скорее всего биток без коррекции идет на 17-18к
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 12:39

выбило в безубыток, скорее всего биток без коррекции идет на 17-18к


На исторический перехай. А потом комфортно раздадут на коррекции по халявным 14-15-16т. Будет красиво.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 12:53

Примерно верные размышления.
Я давно выбрал сектор дефай и не жалею.На его монетах можно поднять иксы. но можно их и потерять.Я ранее предупреждал о таких как UNI,SUSHI.Это новые монеты и у них неизвестно дно.Их можно покупать только на риск(большой).Кто рисковал и правильно вошёл. уже получил более Х2 за последние дни.Конечно. это заранее определить было невозможно, но при глубоком спуске рискованные уже могли покупать.Кроме них я балуюсь BZRX,BEL.Здесь тоже риск. но он подкреплён фундаментом. т к уже в этом году у монет много новых разработок анонсируется.Все вышеперечисленные монеты, кому интересно, посмотрите на графиках. и увидите, на сколько это более волатильные инструменты. чем старые монеты.


А вроде как говорил, что АТОМ нравится больше. Кстати по событиям - у XRP есть события до конца года. Вполне может стрельнуть после эфира
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 13:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  lrs7719 написав:А вроде как говорил, что АТОМ нравится больше. Кстати по событиям - у XRP есть события до конца года. Вполне может стрельнуть после эфира


Да, с атомом лучшие воспоминания.Часто меняю приоритеты.Ведь рынок тоже быстро меняется.Монеты выбираю долго и тщательно.Но потом могу быстро пересесть.По ТА есть такое понятие как ATH, у дефаев самая большая просадка от максимума.Графически получается, что август+сентябрь - это была первая волна их роста.Октябрь и часть ноября - это вторая волна. коррекционная.И сейчас многие монеты сломали нисходящий тренд и вполне вероятно пошли в третью волну.а она предполагает перехай, т е будет превышен ATH.Итого это сулит десятикратные иксы.Да, конечно не у всех и не сразу, но думаю. что некая лихая группа монет это сделает.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 13:05

  Zebra написав:
  Zebra написав:16337 повторный шорт. 16611 стоп на время сна

выбило в безубыток, скорее всего биток без коррекции идет на 17-18к

Да и первый шорт выбивало.Просто кто тут чепчики бросал и не заметили.Зачем им напоминать об убытках.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 13:17

  Кучинелли написав:Да, с атомом лучшие воспоминания.Часто меняю приоритеты.Ведь рынок тоже быстро меняется.Монеты выбираю долго и тщательно.Но потом могу быстро пересесть.По ТА есть такое понятие как ATH, у дефаев самая большая просадка от максимума.Графически получается, что август+сентябрь - это была первая волна их роста.Октябрь и часть ноября - это вторая волна. коррекционная.И сейчас многие монеты сломали нисходящий тренд и вполне вероятно пошли в третью волну.а она предполагает перехай, т е будет превышен ATH.Итого это сулит десятикратные иксы.Да, конечно не у всех и не сразу, но думаю. что некая лихая группа монет это сделает.


Да знать бы что это дно... Но дна то у дефаев пока нет.
Думаю, почему жмутся к старым монетам - там уровни более менее известны. Во всяком случаи дна - хотя и это вопрос условный.
lrs7719
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