|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 лис, 2020 13:24
lrs7719 написав:
,
Да знать бы что это дно... Но дна то у дефаев пока нет.
,
шортить дефаи можно?
-
J
-
-
- Повідомлень: 5004
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 лис, 2020 13:47
J написав: lrs7719 написав:
,
Да знать бы что это дно... Но дна то у дефаев пока нет.
,
шортить дефаи можно?
можно, но крайне не рекомендую
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9153
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1129 раз.
- Подякували: 1585 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 16 лис, 2020 14:06
J написав: lrs7719 написав:
,
Да знать бы что это дно... Но дна то у дефаев пока нет.
,
шортить дефаи можно?
Можно. Но у них то и хаёв тоже нет. Учитывая, что тема то хайповая и толком не раскрученная (во всяком случаи по сравнение с ICO-2017) там впереди много интересного. Причём в обе стороны
-
lrs7719
-
-
- Повідомлень: 1917
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 341 раз.
- Подякували: 411 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|67862
|194263523
|
|
|7284
|1677526
|
|
|38
|49802
|
|