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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2036203720382039>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.9 5 172
1) дно вже було пройдено
28%
48
2) не нижче 3500
13%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
34%
58
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 13:24

  lrs7719 написав:,

Да знать бы что это дно... Но дна то у дефаев пока нет.
,

шортить дефаи можно?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 13:47

  J написав:
  lrs7719 написав:,

Да знать бы что это дно... Но дна то у дефаев пока нет.
,

шортить дефаи можно?

можно, но крайне не рекомендую
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 14:06

  J написав:
  lrs7719 написав:,

Да знать бы что это дно... Но дна то у дефаев пока нет.
,

шортить дефаи можно?


Можно. Но у них то и хаёв тоже нет. Учитывая, что тема то хайповая и толком не раскрученная (во всяком случаи по сравнение с ICO-2017) там впереди много интересного. Причём в обе стороны
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 17:46

  lrs7719 написав: Учитывая, что тема то хайповая и толком не раскрученная (во всяком случаи по сравнение с ICO-2017) там впереди много интересного. Причём в обе стороны

Например, завтра, меняются условия фарминга в юнисвопе.Высвобождается огромная сумма в битках и эфирах.К чему это приведёт сложно сказать.Возможно к наполнению других дексов. возможно к рывкам. посмотрим...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Корректироваться не желает совершенно.Рост уже стал практически отвесным,как у Линка июле-августе.Падать будет феерично.С грохотом,пылью....вонью обделаных хомяков.Это становится занимательным фильмом.Пошли вопли про 50-100-300!!тыс..из уст мировых банков.Значит скоро будет финиш.Страх и жадность 90 уже который день..Пора-пора-пора!
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:32

osafly

точно до 14200? :D :D :D
foto240
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:38

osafly
как там твой шорт?
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:52

  spacemachine написав:osafly
как там твой шорт?


Да закрыл уже давно..Одну часть хорошо так,вторую по 14900.Вошел уже по второму кругу,чутка..16378..Я ж не буду каждую сделку здесь расписывать.Если долезет до 17220-еще будет добор и усреднение.Так,балуюсь по мелочи.Я в лонге по альтам вообще то...
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:42

Хочу рассказать интересную историю тем кто не знал.В 2018м году в тему влез один тролль.Я таких чую за версту.Со слезами стал испрашивать совета от своего горя.Значится он купил битки по 17К за проданную хату и машину.А тогда падали мы уже к десятке.Ну некоторые сердобольные начали ему предлагать план спасения, мол на отскоке то, на просцике это и т д.Я конечно тогда не знал. что курс вернётся на эту отметку, но отдавал большую вероятность росту в перспективе.Хотя тогда у Аирмакса любимая цифра тут звучала-500 баксов за биток.Ну или 0 вообще.Собственно, человек нарушил главное правило инвестирования в крипту - нельзя вкладывать чужие, заёмные, жизненноважные средства в этот рисковый актив.Те люди. кто не переступил эти правила. сейчас уже вышли бы из тогда огромной просадки,и фиксировать убыток у них не было особого повода, т к деньги вложенные были не востребованы для иных целей.Интересно, кто помнит ту сцену?Юра_Т тогда с нами иногда обсуждал это тут. Юрий, помнишь?
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:47

  osafly написав:
  spacemachine написав:osafly
как там твой шорт?


Да закрыл уже давно..Одну часть хорошо так,вторую по 14900.Вошел уже по второму кругу,чутка..16378..Я ж не буду каждую сделку здесь расписывать.Если долезет до 17220-еще будет добор и усреднение.Так,балуюсь по мелочи.Я в лонге по альтам вообще то...


В текущем росте есть ещё одна схожесть с ростом 2017.Тогда тоже мало кто верил в дальнейший рост.Я сам тогда зашёл па 3, вышел па 5. зашёл па 8. вышел па 12....зашёл па 19. вышел па 17 :) вывод был простой. пока все ждут падение. рост продолжится.Сейчас наблюдаем очень похоже.
ПС дефайки, ранее мной перечисленные за неделю сделали Х2,5 примерно.
Кучинелли
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