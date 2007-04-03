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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 лис, 2020 13:24
lrs7719 написав:
,
Да знать бы что это дно... Но дна то у дефаев пока нет.
,
шортить дефаи можно?
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J
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Додано: Пон 16 лис, 2020 13:47
J написав: lrs7719 написав:
,
Да знать бы что это дно... Но дна то у дефаев пока нет.
,
шортить дефаи можно?
можно, но крайне не рекомендую
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Додано: Пон 16 лис, 2020 14:06
J написав: lrs7719 написав:
,
Да знать бы что это дно... Но дна то у дефаев пока нет.
,
шортить дефаи можно?
Можно. Но у них то и хаёв тоже нет. Учитывая, что тема то хайповая и толком не раскрученная (во всяком случаи по сравнение с ICO-2017) там впереди много интересного. Причём в обе стороны
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lrs7719
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Додано: Пон 16 лис, 2020 17:46
lrs7719 написав:
Учитывая, что тема то хайповая и толком не раскрученная (во всяком случаи по сравнение с ICO-2017) там впереди много интересного. Причём в обе стороны
Например, завтра, меняются условия фарминга в юнисвопе.Высвобождается огромная сумма в битках и эфирах.К чему это приведёт сложно сказать.Возможно к наполнению других дексов. возможно к рывкам. посмотрим...
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Додано: Пон 16 лис, 2020 19:30
Корректироваться не желает совершенно.Рост уже стал практически отвесным,как у Линка июле-августе.Падать будет феерично.С грохотом,пылью....вонью обделаных хомяков.Это становится занимательным фильмом.Пошли вопли про 50-100-300!!тыс..из уст мировых банков.Значит скоро будет финиш.Страх и жадность 90 уже который день..Пора-пора-пора!
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osafly
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Додано: Пон 16 лис, 2020 19:32
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Додано: Пон 16 лис, 2020 19:38
osafly
как там твой шорт?
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spacemachine
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Додано: Пон 16 лис, 2020 19:52
spacemachine написав:osafly
как там твой шорт?
Да закрыл уже давно..Одну часть хорошо так,вторую по 14900.Вошел уже по второму кругу,чутка..16378..Я ж не буду каждую сделку здесь расписывать.Если долезет до 17220-еще будет добор и усреднение.Так,балуюсь по мелочи.Я в лонге по альтам вообще то...
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osafly
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Додано: Пон 16 лис, 2020 20:42
Хочу рассказать интересную историю тем кто не знал.В 2018м году в тему влез один тролль.Я таких чую за версту.Со слезами стал испрашивать совета от своего горя.Значится он купил битки по 17К за проданную хату и машину.А тогда падали мы уже к десятке.Ну некоторые сердобольные начали ему предлагать план спасения, мол на отскоке то, на просцике это и т д.Я конечно тогда не знал. что курс вернётся на эту отметку, но отдавал большую вероятность росту в перспективе.Хотя тогда у Аирмакса любимая цифра тут звучала-500 баксов за биток.Ну или 0 вообще.Собственно, человек нарушил главное правило инвестирования в крипту - нельзя вкладывать чужие, заёмные, жизненноважные средства в этот рисковый актив.Те люди. кто не переступил эти правила. сейчас уже вышли бы из тогда огромной просадки,и фиксировать убыток у них не было особого повода, т к деньги вложенные были не востребованы для иных целей.Интересно, кто помнит ту сцену?Юра_Т тогда с нами иногда обсуждал это тут. Юрий, помнишь?
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Додано: Пон 16 лис, 2020 20:47
osafly написав: spacemachine написав:osafly
как там твой шорт?
Да закрыл уже давно..Одну часть хорошо так,вторую по 14900.Вошел уже по второму кругу,чутка..16378..Я ж не буду каждую сделку здесь расписывать.Если долезет до 17220-еще будет добор и усреднение.Так,балуюсь по мелочи.Я в лонге по альтам вообще то...
В текущем росте есть ещё одна схожесть с ростом 2017.Тогда тоже мало кто верил в дальнейший рост.Я сам тогда зашёл па 3, вышел па 5. зашёл па 8. вышел па 12....зашёл па 19. вышел па 17
вывод был простой. пока все ждут падение. рост продолжится.Сейчас наблюдаем очень похоже.
ПС дефайки, ранее мной перечисленные за неделю сделали Х2,5 примерно.
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