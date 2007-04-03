Додано: Пон 16 лис, 2020 20:42

Хочу рассказать интересную историю тем кто не знал.В 2018м году в тему влез один тролль.Я таких чую за версту.Со слезами стал испрашивать совета от своего горя.Значится он купил битки по 17К за проданную хату и машину.А тогда падали мы уже к десятке.Ну некоторые сердобольные начали ему предлагать план спасения, мол на отскоке то, на просцике это и т д.Я конечно тогда не знал. что курс вернётся на эту отметку, но отдавал большую вероятность росту в перспективе.Хотя тогда у Аирмакса любимая цифра тут звучала-500 баксов за биток.Ну или 0 вообще.Собственно, человек нарушил главное правило инвестирования в крипту - нельзя вкладывать чужие, заёмные, жизненноважные средства в этот рисковый актив.Те люди. кто не переступил эти правила. сейчас уже вышли бы из тогда огромной просадки,и фиксировать убыток у них не было особого повода, т к деньги вложенные были не востребованы для иных целей.Интересно, кто помнит ту сцену?Юра_Т тогда с нами иногда обсуждал это тут. Юрий, помнишь?