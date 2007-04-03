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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:55
Кучинелли написав:
Хотя тогда у Аирмакса любимая цифра тут звучала-500 баксов за биток.Ну или 0 вообще.
Хосспади, Максим и здесь умудрился отличиться точностью прогнозов
Как неожиданно то...
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