Додано: Пон 16 лис, 2020 22:38

osafly написав: Но если логически рассуждать-бесконечно это все не может ведь продолжаться.Каков был взлет,такое будет и падение.Проверено и доказано ведь неоднократно.Но люди верят в сказки и хэппи энд!

Но если логически рассуждать-бесконечно это все не может ведь продолжаться.Каков был взлет,такое будет и падение.Проверено и доказано ведь неоднократно.Но люди верят в сказки и хэппи энд!

Коррекции роста должны быть. И то, что их нет пока, говорит лишь о том, что они обязательно еще будут - я с вами тут согласен. Но рынок совсем необязательно должен вернуться туда, откуда начинал рост. Утверждение "Каков был взлет,такое будет и падение" сомнительно.Когда-то биткоин и 30 долларов стоил, рванул до 1300. А откатился назад "всего" до 150. Не беру более ранние ценовые ралли, потому что рынок тогда еще был совсем незрелым, но они имели место начиная с 2011-го. Есть много ценовых уровней, с которых биткоин стартовал, но больше не возвращался.Продолжится ли это и далее - посмотрим. Все предпосылки есть - снижение предложения за счет бесконечно-продолжающегося халвинга и прирост майнинговых мощностей, стабильно удорожающих себестоимость "производства"