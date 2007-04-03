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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:55
Кучинелли написав:
Хотя тогда у Аирмакса любимая цифра тут звучала-500 баксов за биток.Ну или 0 вообще.
Хосспади, Максим и здесь умудрился отличиться точностью прогнозов
Как неожиданно то...
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Додано: Пон 16 лис, 2020 21:08
osafly написав: spacemachine написав:osafly
как там твой шорт?
Да закрыл уже давно..Одну часть хорошо так,вторую по 14900.Вошел уже по второму кругу,чутка..16378..Я ж не буду каждую сделку здесь расписывать.Если долезет до 17220-еще будет добор и усреднение.Так,балуюсь по мелочи.Я в лонге по альтам вообще то...
Правильный хедж. Биток иксы не сделает.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 22:02
Я вот реально не понимаю,загнали цену чуть ли не до исторических хаев...Выпустили и разблокировали кучу запертых хомяков,кто конечно досидел и додержал..Рынок нынче не тот,пусть даже и напечатали денег.По таким прайсам покупать-думаю дурных нема.К чему весь этот цирк??Кто будет нести деньги на этот рынок сейчас??Большой вопрос.Фомо 2017 не будет-обломаются киты! Объемы смехотворные,что по альтам,что по битку.Вообще не понятно на чем это все ростет!Рост дутый-передутый.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 22:07
osafly написав:
Я вот реально не понимаю,загнали цену чуть ли не до исторических хаев...Выпустили и разблокировали кучу запертых хомяков,кто конечно досидел и додержал..Рынок нынче не тот,пусть даже и напечатали денег.По таким прайсам покупать-думаю дурных нема.К чему весь этот цирк??Кто будет нести деньги на этот рынок сейчас??Большой вопрос.Фомо 2017 не будет-обломаются киты! Объемы смехотворные,что по альтам,что по битку.Вообще не понятно на чем это все ростет!Рост дутый-передутый.
Продавцов битка нет, вот и растет, раз объемы небольшие.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 22:24
Zebra написав: osafly написав:
Я вот реально не понимаю,загнали цену чуть ли не до исторических хаев...Выпустили и разблокировали кучу запертых хомяков,кто конечно досидел и додержал..Рынок нынче не тот,пусть даже и напечатали денег.По таким прайсам покупать-думаю дурных нема.К чему весь этот цирк??Кто будет нести деньги на этот рынок сейчас??Большой вопрос.Фомо 2017 не будет-обломаются киты! Объемы смехотворные,что по альтам,что по битку.Вообще не понятно на чем это все ростет!Рост дутый-передутый.
Продавцов битка нет, вот и растет, раз объемы небольшие.
Но если логически рассуждать-бесконечно это все не может ведь продолжаться.Каков был взлет,такое будет и падение.Проверено и доказано ведь неоднократно.Но люди верят в сказки и хэппи энд!
Кучинелли написав:
ПС дефайки, ранее мной перечисленные за неделю сделали Х2,5 примерно.
А при негативном сценарии-могли бы 2.5Х в пол сделать.Ну их нафиг,эти монеты-нервы дороже.Их если и подбирать-то на дне,чисто о себе рассуждаю.Тут нервы железные нужны сейчас,особенно на таком тонком рынке-на грани фокуса-покуса.У них реально-ни дна,ни потолка нет.Они его сейчас пишут и отрисовывают,а как напишут,так сразу превратятся в "тыкву-тормоз" как все остальное.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 22:34
osafly написав: Zebra написав: osafly написав:
Я вот реально не понимаю,загнали цену чуть ли не до исторических хаев...Выпустили и разблокировали кучу запертых хомяков,кто конечно досидел и додержал..Рынок нынче не тот,пусть даже и напечатали денег.По таким прайсам покупать-думаю дурных нема.К чему весь этот цирк??Кто будет нести деньги на этот рынок сейчас??Большой вопрос.Фомо 2017 не будет-обломаются киты! Объемы смехотворные,что по альтам,что по битку.Вообще не понятно на чем это все ростет!Рост дутый-передутый.
Продавцов битка нет, вот и растет, раз объемы небольшие.
Но если логически рассуждать-бесконечно это все не может ведь продолжаться.Каков был взлет,такое будет и падение.Проверено и доказано ведь неоднократно.Но люди верят в сказки и хэппи энд!
Нужно смотреть на капитализацию конкурирующих брендов. Последним значиным пузырем была Тесла, ее капитализация раздута на ожиданиях, а не реальности. Пройдет еще пару-тройку лет, и конкуренты начнут штамповать электромобили еще быстрее, и сдуется Тесла.
Биткоин по капитализации приближается к Тесле.
Я вам уже который месяц говорю - биток смотрел скорее на 20к, чем вниз.
Если дойдет до 20к, то сделает там вершину. Или не дойдет, а остановится на 19к, с натяжкой это тоже можно будет считать двойной вершиной.
Дальше уже сомнительно. Дальше нужно, чтоб правительства начали покупать биткоин. Частный инвестор не потянет капитализацию виртуальных денег в 1 трлн долларов.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 22:38
osafly написав:
Но если логически рассуждать-бесконечно это все не может ведь продолжаться.Каков был взлет,такое будет и падение.Проверено и доказано ведь неоднократно.Но люди верят в сказки и хэппи энд!
Коррекции роста должны быть. И то, что их нет пока, говорит лишь о том, что они обязательно еще будут - я с вами тут согласен. Но рынок совсем необязательно должен вернуться туда, откуда начинал рост. Утверждение "Каков был взлет,такое будет и падение" сомнительно.
Когда-то биткоин и 30 долларов стоил, рванул до 1300. А откатился назад "всего" до 150. Не беру более ранние ценовые ралли, потому что рынок тогда еще был совсем незрелым, но они имели место начиная с 2011-го. Есть много ценовых уровней, с которых биткоин стартовал, но больше не возвращался.
Продолжится ли это и далее - посмотрим. Все предпосылки есть - снижение предложения за счет бесконечно-продолжающегося халвинга и прирост майнинговых мощностей, стабильно удорожающих себестоимость "производства"
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Додано: Пон 16 лис, 2020 22:58
Zebra написав:
Нужно смотреть на капитализацию конкурирующих брендов. Последним значиным пузырем была Тесла, ее капитализация раздута на ожиданиях, а не реальности. Пройдет еще пару-тройку лет, и конкуренты начнут штамповать электромобили еще быстрее, и сдуется Тесла.
Биткоин по капитализации приближается к Тесле.
Я вам уже который месяц говорю - биток смотрел скорее на 20к, чем вниз.
Если дойдет до 20к, то сделает там вершину. Или не дойдет, а остановится на 19к, с натяжкой это тоже можно будет считать двойной вершиной.
Дальше уже сомнительно. Дальше нужно, чтоб правительства начали покупать биткоин. Частный инвестор не потянет капитализацию виртуальных денег в 1 трлн долларов.
Тут Вы Зебра верно подметили,проведя прямую аналогию с Теслой.Что говорится не в бровь,а в глаз.Тоже считаю что Тесла-еще тот пузырь..Убыточная до недавних пор компания,а деньги инвесторов все время текли и текут непереставаемым ручьем.Прям какой то культ из нее сделали.
zРадио написав:
Коррекции роста должны быть. И то, что их нет пока, говорит лишь о том, что они обязательно еще будут - я с вами тут согласен. Но рынок совсем необязательно должен вернуться туда, откуда начинал рост. Утверждение "Каков был взлет,такое будет и падение" сомнительно.
Я не совсем наверное корректно высказался.Я имел ввиду,коррекцию ниже 10-9К. Я не верю и не жду биткоин по 3-4тыс,но практически на 100% уверен,что цену в 7+ мы увидим по любому..Может не ближайшие месяцы,но увидим,а может и 6+. Ближайший ориентир,о котором думал,это 8-9К.Кризис,ускорит этот поход.Мы прекрасно видели в марте,какими могут быть падения по интенсивности и скорости.Чем быстрее рост сейчас,тем глубже и стремительнее будет коррекция.Сейчас цель-раздать!
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Додано: Вів 17 лис, 2020 01:00
zРадио написав:
Когда-то биткоин и 30 долларов стоил, рванул до 1300. А откатился назад "всего" до 150. Не беру более ранние ценовые ралли, потому что рынок тогда еще был совсем незрелым, но они имели место начиная с 2011-го. Есть много ценовых уровней, с которых биткоин стартовал, но больше не возвращался.
Не совсем. В 2013 дед зашёл с 13, на волне кипрского дефолта взлетел весной до 130, скорректировался летом к 80, затем снова в рост к концу года, который в ноябре стал экспоненциальным благодаря Гоксу. 1000 дед взял, хотя на моменте даже больше было. Я этот период хорошо помню, на альтах тогда иксы к деду делались запросто. Не то, что сейчас.
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