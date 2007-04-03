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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:55
Кучинелли написав:
Хотя тогда у Аирмакса любимая цифра тут звучала-500 баксов за биток.Ну или 0 вообще.
Хосспади, Максим и здесь умудрился отличиться точностью прогнозов
Как неожиданно то...
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Додано: Пон 16 лис, 2020 21:08
osafly написав: spacemachine написав:osafly
как там твой шорт?
Да закрыл уже давно..Одну часть хорошо так,вторую по 14900.Вошел уже по второму кругу,чутка..16378..Я ж не буду каждую сделку здесь расписывать.Если долезет до 17220-еще будет добор и усреднение.Так,балуюсь по мелочи.Я в лонге по альтам вообще то...
Правильный хедж. Биток иксы не сделает.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 22:02
Я вот реально не понимаю,загнали цену чуть ли не до исторических хаев...Выпустили и разблокировали кучу запертых хомяков,кто конечно досидел и додержал..Рынок нынче не тот,пусть даже и напечатали денег.По таким прайсам покупать-думаю дурных нема.К чему весь этот цирк??Кто будет нести деньги на этот рынок сейчас??Большой вопрос.Фомо 2017 не будет-обломаются киты! Объемы смехотворные,что по альтам,что по битку.Вообще не понятно на чем это все ростет!Рост дутый-передутый.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 22:07
osafly написав:
Я вот реально не понимаю,загнали цену чуть ли не до исторических хаев...Выпустили и разблокировали кучу запертых хомяков,кто конечно досидел и додержал..Рынок нынче не тот,пусть даже и напечатали денег.По таким прайсам покупать-думаю дурных нема.К чему весь этот цирк??Кто будет нести деньги на этот рынок сейчас??Большой вопрос.Фомо 2017 не будет-обломаются киты! Объемы смехотворные,что по альтам,что по битку.Вообще не понятно на чем это все ростет!Рост дутый-передутый.
Продавцов битка нет, вот и растет, раз объемы небольшие.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 22:24
Zebra написав: osafly написав:
Я вот реально не понимаю,загнали цену чуть ли не до исторических хаев...Выпустили и разблокировали кучу запертых хомяков,кто конечно досидел и додержал..Рынок нынче не тот,пусть даже и напечатали денег.По таким прайсам покупать-думаю дурных нема.К чему весь этот цирк??Кто будет нести деньги на этот рынок сейчас??Большой вопрос.Фомо 2017 не будет-обломаются киты! Объемы смехотворные,что по альтам,что по битку.Вообще не понятно на чем это все ростет!Рост дутый-передутый.
Продавцов битка нет, вот и растет, раз объемы небольшие.
Но если логически рассуждать-бесконечно это все не может ведь продолжаться.Каков был взлет,такое будет и падение.Проверено и доказано ведь неоднократно.Но люди верят в сказки и хэппи энд!
Кучинелли написав:
ПС дефайки, ранее мной перечисленные за неделю сделали Х2,5 примерно.
А при негативном сценарии-могли бы 2.5Х в пол сделать.Ну их нафиг,эти монеты-нервы дороже.Их если и подбирать-то на дне,чисто о себе рассуждаю.Тут нервы железные нужны сейчас,особенно на таком тонком рынке-на грани фокуса-покуса.У них реально-ни дна,ни потолка нет.Они его сейчас пишут и отрисовывают,а как напишут,так сразу превратятся в "тыкву-тормоз" как все остальное.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 22:34
osafly написав: Zebra написав: osafly написав:
Я вот реально не понимаю,загнали цену чуть ли не до исторических хаев...Выпустили и разблокировали кучу запертых хомяков,кто конечно досидел и додержал..Рынок нынче не тот,пусть даже и напечатали денег.По таким прайсам покупать-думаю дурных нема.К чему весь этот цирк??Кто будет нести деньги на этот рынок сейчас??Большой вопрос.Фомо 2017 не будет-обломаются киты! Объемы смехотворные,что по альтам,что по битку.Вообще не понятно на чем это все ростет!Рост дутый-передутый.
Продавцов битка нет, вот и растет, раз объемы небольшие.
Но если логически рассуждать-бесконечно это все не может ведь продолжаться.Каков был взлет,такое будет и падение.Проверено и доказано ведь неоднократно.Но люди верят в сказки и хэппи энд!
Нужно смотреть на капитализацию конкурирующих брендов. Последним значиным пузырем была Тесла, ее капитализация раздута на ожиданиях, а не реальности. Пройдет еще пару-тройку лет, и конкуренты начнут штамповать электромобили еще быстрее, и сдуется Тесла.
Биткоин по капитализации приближается к Тесле.
Я вам уже который месяц говорю - биток смотрел скорее на 20к, чем вниз.
Если дойдет до 20к, то сделает там вершину. Или не дойдет, а остановится на 19к, с натяжкой это тоже можно будет считать двойной вершиной.
Дальше уже сомнительно. Дальше нужно, чтоб правительства начали покупать биткоин. Частный инвестор не потянет капитализацию виртуальных денег в 1 трлн долларов.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 22:38
osafly написав:
Но если логически рассуждать-бесконечно это все не может ведь продолжаться.Каков был взлет,такое будет и падение.Проверено и доказано ведь неоднократно.Но люди верят в сказки и хэппи энд!
Коррекции роста должны быть. И то, что их нет пока, говорит лишь о том, что они обязательно еще будут - я с вами тут согласен. Но рынок совсем необязательно должен вернуться туда, откуда начинал рост. Утверждение "Каков был взлет,такое будет и падение" сомнительно.
Когда-то биткоин и 30 долларов стоил, рванул до 1300. А откатился назад "всего" до 150. Не беру более ранние ценовые ралли, потому что рынок тогда еще был совсем незрелым, но они имели место начиная с 2011-го. Есть много ценовых уровней, с которых биткоин стартовал, но больше не возвращался.
Продолжится ли это и далее - посмотрим. Все предпосылки есть - снижение предложения за счет бесконечно-продолжающегося халвинга и прирост майнинговых мощностей, стабильно удорожающих себестоимость "производства"
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Додано: Пон 16 лис, 2020 22:58
Zebra написав:
Нужно смотреть на капитализацию конкурирующих брендов. Последним значиным пузырем была Тесла, ее капитализация раздута на ожиданиях, а не реальности. Пройдет еще пару-тройку лет, и конкуренты начнут штамповать электромобили еще быстрее, и сдуется Тесла.
Биткоин по капитализации приближается к Тесле.
Я вам уже который месяц говорю - биток смотрел скорее на 20к, чем вниз.
Если дойдет до 20к, то сделает там вершину. Или не дойдет, а остановится на 19к, с натяжкой это тоже можно будет считать двойной вершиной.
Дальше уже сомнительно. Дальше нужно, чтоб правительства начали покупать биткоин. Частный инвестор не потянет капитализацию виртуальных денег в 1 трлн долларов.
Тут Вы Зебра верно подметили,проведя прямую аналогию с Теслой.Что говорится не в бровь,а в глаз.Тоже считаю что Тесла-еще тот пузырь..Убыточная до недавних пор компания,а деньги инвесторов все время текли и текут непереставаемым ручьем.Прям какой то культ из нее сделали.
zРадио написав:
Коррекции роста должны быть. И то, что их нет пока, говорит лишь о том, что они обязательно еще будут - я с вами тут согласен. Но рынок совсем необязательно должен вернуться туда, откуда начинал рост. Утверждение "Каков был взлет,такое будет и падение" сомнительно.
Я не совсем наверное корректно высказался.Я имел ввиду,коррекцию ниже 10-9К. Я не верю и не жду биткоин по 3-4тыс,но практически на 100% уверен,что цену в 7+ мы увидим по любому..Может не ближайшие месяцы,но увидим,а может и 6+. Ближайший ориентир,о котором думал,это 8-9К.Кризис,ускорит этот поход.Мы прекрасно видели в марте,какими могут быть падения по интенсивности и скорости.Чем быстрее рост сейчас,тем глубже и стремительнее будет коррекция.Сейчас цель-раздать!
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Додано: Вів 17 лис, 2020 01:00
zРадио написав:
Когда-то биткоин и 30 долларов стоил, рванул до 1300. А откатился назад "всего" до 150. Не беру более ранние ценовые ралли, потому что рынок тогда еще был совсем незрелым, но они имели место начиная с 2011-го. Есть много ценовых уровней, с которых биткоин стартовал, но больше не возвращался.
Не совсем. В 2013 дед зашёл с 13, на волне кипрского дефолта взлетел весной до 130, скорректировался летом к 80, затем снова в рост к концу года, который в ноябре стал экспоненциальным благодаря Гоксу. 1000 дед взял, хотя на моменте даже больше было. Я этот период хорошо помню, на альтах тогда иксы к деду делались запросто. Не то, что сейчас.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 09:13
Кучинелли написав:
В текущем росте есть ещё одна схожесть с ростом 2017.Тогда тоже мало кто верил в дальнейший рост.Я сам тогда зашёл па 3, вышел па 5. зашёл па 8. вышел па 12....зашёл па 19. вышел па 17
вывод был простой. пока все ждут падение. рост продолжится.Сейчас наблюдаем очень похоже.
ПС дефайки, ранее мной перечисленные за неделю сделали Х2,5 примерно.
Да понимаешь в чём беда - никто ж ничего не ждёт то (я за массового потребителя). Ни роста ни падения. Ты помнишь, что творилось в новостном поле в 2017 году? Как с передовой все бились в истерике - биток по 16т, 17, 20! Азиаты вообще с ума сходили. А сейчас? Ну на спец ресурсах информируют - да и то без надрыва. Ну как раньше про рекордные надои в колхозе 40 лет без урожая. Биток своими походами к 3000 и боковиками около 7000 уже тупо отучил верить что в рост, что в падения. Ну сейчас видимо добьют или добивают шортил, ок. И что дальше? Туземун? На исторических хаях как крипты так и фонды? Та ради Бога - но без меня. Может спекулятивно дефай, но тоже на проливах.
ЗЫ. По нынешним временам проще и понятнее купить золото и не греть себе голову.
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