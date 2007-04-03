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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:16
Заявление по поводу состоявшегося хардфорка Bitcoin Cash
В сети Bitcoin Cash произошел хардфорк.
Сообщаем о поддержке Гарантом цепи Bitcoin Cash Node. Титульные знаки WMH и ноты инструмента интернет-биржи INDX BCH.ECU остаются обеспеченными монетами Bitcoin Cash Node.
За монетами Bitcoin Cash Node сохраняется название Bitcoin Cash и тикер BCH.
Ввод/вывод WMH и BCH.ECU возобновлен.
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greenozon
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Додано: Вів 17 лис, 2020 12:04
lrs7719 написав: Кучинелли написав:
В текущем росте есть ещё одна схожесть с ростом 2017.Тогда тоже мало кто верил в дальнейший рост.Я сам тогда зашёл па 3, вышел па 5. зашёл па 8. вышел па 12....зашёл па 19. вышел па 17
вывод был простой. пока все ждут падение. рост продолжится.Сейчас наблюдаем очень похоже.
ПС дефайки, ранее мной перечисленные за неделю сделали Х2,5 примерно.
Да понимаешь в чём беда - никто ж ничего не ждёт то (я за массового потребителя). Ни роста ни падения. Ты помнишь, что творилось в новостном поле в 2017 году? Как с передовой все бились в истерике - биток по 16т, 17, 20! Азиаты вообще с ума сходили. А сейчас? Ну на спец ресурсах информируют - да и то без надрыва. Биток своими походами к 3000 и боковиками около 7000 уже тупо отучил верить что в рост, что в падения. Ну сейчас видимо добьют или добивают шортил, ок. И что дальше? Туземун? На исторических хаях как крипты так и фонды? Та ради Бога - но без меня. Может ситуативно топ-дефай, но тоже на проливах.
ЗЫ. По нынешним временам проще и понятнее купить золото и не греть себе голову.
Честно, собственно я не знаю, что будет с крипторынком.Думаю, что в целом он будет расти.А внутри считаю, что биток перегрет.Да я им никогда и не увлекался.Я выделил в крипторынок свободные средства с целью кратного роста и меня интересуют только стрёмные проекты, ну может их ещё можно назвать стрёмно-инновационные
Для меня идеал - это флет битка.Вот пусть застрянет хоть на год в 16-18 и будет зашибись.Мне не нужен его рост.но в это время смогут развиваться другие проекты.а своими рывками это старое дерьмо не даёт нормально работать другим.То, что проще и понятнее во столько же раз менее доходное, примерно.
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Кучинелли
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Додано: Вів 17 лис, 2020 12:18
Кучинелли написав:
Честно, собственно я не знаю, что будет с крипторынком.Думаю, что в целом он будет расти.А внутри считаю, что биток перегрет.Да я им никогда и не увлекался.Я выделил в крипторынок свободные средства с целью кратного роста и меня интересуют только стрёмные проекты, ну может их ещё можно назвать стрёмно-инновационные
Для меня идеал - это флет битка.Вот пусть застрянет хоть на год в 16-18 и будет зашибись.Мне не нужен его рост.но в это время смогут развиваться другие проекты.а своими рывками это старое дерьмо не даёт нормально работать другим.То, что проще и понятнее во столько же раз менее доходное, примерно.
Та понятно, что флет лучше. Но флетуют то на минимумах, а вот что б на исторических хаях флетовали пару лет - ну не знаю. Но то что это чудо не даёт нормально работать и заставляет всё время оглядываться - это факт
Вот можно было б взять хриплого - там новости в декабре и по ТА - выглядит нормально, так легко ж могут свалить на 0.22. А дефаи (то же суши) так вообще кратно.
Зы. Илья пишет за клин и дивер по битку. Да и эфир какой то вялый.
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lrs7719
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Додано: Вів 17 лис, 2020 12:20
lrs7719 написав:
Да и эфир какой то вялый.
Эфир с дна в марте по $90 сделал 5 иксов, он ждет разрешения биткоина войти в зону $500-$600, когда тот приблизится к 20к. Полгода вам говорю об этих цифрах, не верили.
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Zebra
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Додано: Вів 17 лис, 2020 12:25
Zebra написав: lrs7719 написав:
Да и эфир какой то вялый.
Эфир с дна в марте по $90 сделал 5 иксов, он ждет разрешения биткоина войти в зону $500-$600, когда тот приблизится к 20к. Полгода вам говорю об этих цифрах, не верили.
В плане "не верили"? Были точки входа и точки выхода. Они (для меня) отработаны. Хватит. Рынок всегда даст возможность.
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lrs7719
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Додано: Вів 17 лис, 2020 12:48
Zebra При вялом движении вверх, по отношению к BTC ETH постоянно падает в течение двух месяцев. Т.е. BTC как инвестиция выгоднее, чем ETH.
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Dr_English
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Додано: Вів 17 лис, 2020 12:52
Dr_English написав:Zebra
При вялом движении вверх, по отношению к BTC ETH постоянно падает в течение двух месяцев. Т.е. BTC как инвестиция выгоднее, чем ETH.
Это уже завершающие движения, иксов больше ни то, ни другое не сделает.
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Zebra
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