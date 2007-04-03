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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2037203820392040

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.9 5 172
1) дно вже було пройдено
28%
48
2) не нижче 3500
13%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
34%
58
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:16

Заявление по поводу состоявшегося хардфорка Bitcoin Cash

В сети Bitcoin Cash произошел хардфорк.

Сообщаем о поддержке Гарантом цепи Bitcoin Cash Node. Титульные знаки WMH и ноты инструмента интернет-биржи INDX BCH.ECU остаются обеспеченными монетами Bitcoin Cash Node.

За монетами Bitcoin Cash Node сохраняется название Bitcoin Cash и тикер BCH.

Ввод/вывод WMH и BCH.ECU возобновлен.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:04

  lrs7719 написав:
  Кучинелли написав:

В текущем росте есть ещё одна схожесть с ростом 2017.Тогда тоже мало кто верил в дальнейший рост.Я сам тогда зашёл па 3, вышел па 5. зашёл па 8. вышел па 12....зашёл па 19. вышел па 17 :) вывод был простой. пока все ждут падение. рост продолжится.Сейчас наблюдаем очень похоже.
ПС дефайки, ранее мной перечисленные за неделю сделали Х2,5 примерно.


Да понимаешь в чём беда - никто ж ничего не ждёт то (я за массового потребителя). Ни роста ни падения. Ты помнишь, что творилось в новостном поле в 2017 году? Как с передовой все бились в истерике - биток по 16т, 17, 20! Азиаты вообще с ума сходили. А сейчас? Ну на спец ресурсах информируют - да и то без надрыва. Биток своими походами к 3000 и боковиками около 7000 уже тупо отучил верить что в рост, что в падения. Ну сейчас видимо добьют или добивают шортил, ок. И что дальше? Туземун? На исторических хаях как крипты так и фонды? Та ради Бога - но без меня. Может ситуативно топ-дефай, но тоже на проливах.
ЗЫ. По нынешним временам проще и понятнее купить золото и не греть себе голову.


Честно, собственно я не знаю, что будет с крипторынком.Думаю, что в целом он будет расти.А внутри считаю, что биток перегрет.Да я им никогда и не увлекался.Я выделил в крипторынок свободные средства с целью кратного роста и меня интересуют только стрёмные проекты, ну может их ещё можно назвать стрёмно-инновационные :) Для меня идеал - это флет битка.Вот пусть застрянет хоть на год в 16-18 и будет зашибись.Мне не нужен его рост.но в это время смогут развиваться другие проекты.а своими рывками это старое дерьмо не даёт нормально работать другим.То, что проще и понятнее во столько же раз менее доходное, примерно.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:18

  Кучинелли написав:
Честно, собственно я не знаю, что будет с крипторынком.Думаю, что в целом он будет расти.А внутри считаю, что биток перегрет.Да я им никогда и не увлекался.Я выделил в крипторынок свободные средства с целью кратного роста и меня интересуют только стрёмные проекты, ну может их ещё можно назвать стрёмно-инновационные :) Для меня идеал - это флет битка.Вот пусть застрянет хоть на год в 16-18 и будет зашибись.Мне не нужен его рост.но в это время смогут развиваться другие проекты.а своими рывками это старое дерьмо не даёт нормально работать другим.То, что проще и понятнее во столько же раз менее доходное, примерно.


Та понятно, что флет лучше. Но флетуют то на минимумах, а вот что б на исторических хаях флетовали пару лет - ну не знаю. Но то что это чудо не даёт нормально работать и заставляет всё время оглядываться - это факт :| Вот можно было б взять хриплого - там новости в декабре и по ТА - выглядит нормально, так легко ж могут свалить на 0.22. А дефаи (то же суши) так вообще кратно.

Зы. Илья пишет за клин и дивер по битку. Да и эфир какой то вялый.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:20

  lrs7719 написав:Да и эфир какой то вялый.

Эфир с дна в марте по $90 сделал 5 иксов, он ждет разрешения биткоина войти в зону $500-$600, когда тот приблизится к 20к. Полгода вам говорю об этих цифрах, не верили.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:25

  Zebra написав:
  lrs7719 написав:Да и эфир какой то вялый.

Эфир с дна в марте по $90 сделал 5 иксов, он ждет разрешения биткоина войти в зону $500-$600, когда тот приблизится к 20к. Полгода вам говорю об этих цифрах, не верили.


В плане "не верили"? Были точки входа и точки выхода. Они (для меня) отработаны. Хватит. Рынок всегда даст возможность.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:48

Zebra При вялом движении вверх, по отношению к BTC ETH постоянно падает в течение двух месяцев. Т.е. BTC как инвестиция выгоднее, чем ETH.
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:52

  Dr_English написав:Zebra При вялом движении вверх, по отношению к BTC ETH постоянно падает в течение двух месяцев. Т.е. BTC как инвестиция выгоднее, чем ETH.

Это уже завершающие движения, иксов больше ни то, ни другое не сделает.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

17k, осталось 3к до 20к
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:20

  Zebra написав:17k, осталось 3к до 20к


Всё верно. В сознании масс должна зайти простая мысль: 12-14К - это железобетонное дно и халява, которую надо покупать пока дают.
lrs7719
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