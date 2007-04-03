lrs7719 написав:

Кучинелли написав:



В текущем росте есть ещё одна схожесть с ростом 2017.Тогда тоже мало кто верил в дальнейший рост.Я сам тогда зашёл па 3, вышел па 5. зашёл па 8. вышел па 12....зашёл па 19. вышел па 17 вывод был простой. пока все ждут падение. рост продолжится.Сейчас наблюдаем очень похоже.

ПС дефайки, ранее мной перечисленные за неделю сделали Х2,5 примерно. В текущем росте есть ещё одна схожесть с ростом 2017.Тогда тоже мало кто верил в дальнейший рост.Я сам тогда зашёл па 3, вышел па 5. зашёл па 8. вышел па 12....зашёл па 19. вышел па 17вывод был простой. пока все ждут падение. рост продолжится.Сейчас наблюдаем очень похоже.ПС дефайки, ранее мной перечисленные за неделю сделали Х2,5 примерно.

Да понимаешь в чём беда - никто ж ничего не ждёт то (я за массового потребителя). Ни роста ни падения. Ты помнишь, что творилось в новостном поле в 2017 году? Как с передовой все бились в истерике - биток по 16т, 17, 20! Азиаты вообще с ума сходили. А сейчас? Ну на спец ресурсах информируют - да и то без надрыва. Биток своими походами к 3000 и боковиками около 7000 уже тупо отучил верить что в рост, что в падения. Ну сейчас видимо добьют или добивают шортил, ок. И что дальше? Туземун? На исторических хаях как крипты так и фонды? Та ради Бога - но без меня. Может ситуативно топ-дефай, но тоже на проливах.ЗЫ. По нынешним временам проще и понятнее купить золото и не греть себе голову.