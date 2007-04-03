В текущем росте есть ещё одна схожесть с ростом 2017.Тогда тоже мало кто верил в дальнейший рост.Я сам тогда зашёл па 3, вышел па 5. зашёл па 8. вышел па 12....зашёл па 19. вышел па 17 вывод был простой. пока все ждут падение. рост продолжится.Сейчас наблюдаем очень похоже. ПС дефайки, ранее мной перечисленные за неделю сделали Х2,5 примерно.
Да понимаешь в чём беда - никто ж ничего не ждёт то (я за массового потребителя). Ни роста ни падения. Ты помнишь, что творилось в новостном поле в 2017 году? Как с передовой все бились в истерике - биток по 16т, 17, 20! Азиаты вообще с ума сходили. А сейчас? Ну на спец ресурсах информируют - да и то без надрыва. Биток своими походами к 3000 и боковиками около 7000 уже тупо отучил верить что в рост, что в падения. Ну сейчас видимо добьют или добивают шортил, ок. И что дальше? Туземун? На исторических хаях как крипты так и фонды? Та ради Бога - но без меня. Может ситуативно топ-дефай, но тоже на проливах. ЗЫ. По нынешним временам проще и понятнее купить золото и не греть себе голову.
Честно, собственно я не знаю, что будет с крипторынком.Думаю, что в целом он будет расти.А внутри считаю, что биток перегрет.Да я им никогда и не увлекался.Я выделил в крипторынок свободные средства с целью кратного роста и меня интересуют только стрёмные проекты, ну может их ещё можно назвать стрёмно-инновационные Для меня идеал - это флет битка.Вот пусть застрянет хоть на год в 16-18 и будет зашибись.Мне не нужен его рост.но в это время смогут развиваться другие проекты.а своими рывками это старое дерьмо не даёт нормально работать другим.То, что проще и понятнее во столько же раз менее доходное, примерно.
Кучинелли написав: Честно, собственно я не знаю, что будет с крипторынком.Думаю, что в целом он будет расти.А внутри считаю, что биток перегрет.Да я им никогда и не увлекался.Я выделил в крипторынок свободные средства с целью кратного роста и меня интересуют только стрёмные проекты, ну может их ещё можно назвать стрёмно-инновационные Для меня идеал - это флет битка.Вот пусть застрянет хоть на год в 16-18 и будет зашибись.Мне не нужен его рост.но в это время смогут развиваться другие проекты.а своими рывками это старое дерьмо не даёт нормально работать другим.То, что проще и понятнее во столько же раз менее доходное, примерно.
Та понятно, что флет лучше. Но флетуют то на минимумах, а вот что б на исторических хаях флетовали пару лет - ну не знаю. Но то что это чудо не даёт нормально работать и заставляет всё время оглядываться - это факт Вот можно было б взять хриплого - там новости в декабре и по ТА - выглядит нормально, так легко ж могут свалить на 0.22. А дефаи (то же суши) так вообще кратно.
Зы. Илья пишет за клин и дивер по битку. Да и эфир какой то вялый.
osafly написав:Я вот реально не понимаю,загнали цену чуть ли не до исторических хаев...Выпустили и разблокировали кучу запертых хомяков,кто конечно досидел и додержал..Рынок нынче не тот,пусть даже и напечатали денег.По таким прайсам покупать-думаю дурных нема.К чему весь этот цирк??Кто будет нести деньги на этот рынок сейчас??Большой вопрос.Фомо 2017 не будет-обломаются киты! Объемы смехотворные,что по альтам,что по битку.Вообще не понятно на чем это все ростет!Рост дутый-передутый.
А что здесь понимать, это рынок. Он растет, надувается, затем лопается и падает. Всё давно уже придумано до нас на фондовом рынке (медведи и быки). И нервным здесь не место. Лучшая стратегия hodl, все эти скальпинги - игрушки. Я допустим каюсь, брал xrp по 3$ в своё время, но при этом в дальнейшем брал btc по 3600$, когда все пророчили ему падение до 1000$ и ниже. С 2017 года был в жесткой просадке, сейчас вышел из нее в плюс. С одной стороны надо бы сейчас фиксировать, но получится что особо и не заработал. А 3 года ждал в минусах. На 20к частично буду выходить в кеш. P.s. Зебре респект, отличные предсказания рынка.