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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 лис, 2020 17:55
Красивая ракета, но бубух будет на 14200.
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Zebra
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Додано: Вів 17 лис, 2020 18:02
Zebra написав:
Красивая ракета, но бубух будет на 14200.
Рискнёте сейчас зашортить?
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phantom_systems
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Додано: Вів 17 лис, 2020 18:04
phantom_systems написав: Zebra написав:
Красивая ракета, но бубух будет на 14200.
Рискнёте сейчас зашортить?
Нет, рано еще, длинная недельная свеча закончит загончик.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9165
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1133 раз.
- Подякували: 1588 раз.
-
- Профіль
-
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