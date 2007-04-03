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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2038203920402041

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.9 5 172
1) дно вже було пройдено
28%
48
2) не нижче 3500
13%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
34%
58
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 17:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Красивая ракета, но бубух будет на 14200.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:02

  Zebra написав:Красивая ракета, но бубух будет на 14200.

Рискнёте сейчас зашортить?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:04

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Красивая ракета, но бубух будет на 14200.

Рискнёте сейчас зашортить?

Нет, рано еще, длинная недельная свеча закончит загончик.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:44

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Красивая ракета, но бубух будет на 14200.

Рискнёте сейчас зашортить?

Нет, рано еще, длинная недельная свеча закончит загончик.


Похоже уже на близость завершения агонии. По крайней мере, мини-сливчик в район 16,4к уже назрел и даже перезрел
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:45

Zebra Если BTC и ETH уже не способны сделать иксы, то какие альткоины, по-Вашему, способны?
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 19:07

  Dr_English написав:Zebra Если BTC и ETH уже не способны сделать иксы, то какие альткоины, по-Вашему, способны?

Ну я в лайткоине сижу, хочу 2 икса как минимум.
Zebra
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greenozon
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