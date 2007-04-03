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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 лис, 2020 17:55
Красивая ракета, но бубух будет на 14200.
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Zebra
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Додано: Вів 17 лис, 2020 18:02
Zebra написав:
Красивая ракета, но бубух будет на 14200.
Рискнёте сейчас зашортить?
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phantom_systems
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Додано: Вів 17 лис, 2020 18:04
phantom_systems написав: Zebra написав:
Красивая ракета, но бубух будет на 14200.
Рискнёте сейчас зашортить?
Нет, рано еще, длинная недельная свеча закончит загончик.
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Zebra
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Додано: Вів 17 лис, 2020 18:44
Zebra написав: phantom_systems написав: Zebra написав:
Красивая ракета, но бубух будет на 14200.
Рискнёте сейчас зашортить?
Нет, рано еще, длинная недельная свеча закончит загончик.
Похоже уже на близость завершения агонии. По крайней мере, мини-сливчик в район 16,4к уже назрел и даже перезрел
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zРадио
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Додано: Вів 17 лис, 2020 18:45
Zebra Если BTC и ETH уже не способны сделать иксы, то какие альткоины, по-Вашему, способны?
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Dr_English
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Додано: Вів 17 лис, 2020 19:07
Dr_English написав:Zebra
Если BTC и ETH уже не способны сделать иксы, то какие альткоины, по-Вашему, способны?
Ну я в лайткоине сижу, хочу 2 икса как минимум.
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Zebra
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