|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 лис, 2020 17:55
Красивая ракета, но бубух будет на 14200.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9171
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1133 раз.
- Подякували: 1590 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 17 лис, 2020 18:02
Zebra написав:
Красивая ракета, но бубух будет на 14200.
Рискнёте сейчас зашортить?
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1270
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 лис, 2020 18:04
phantom_systems написав: Zebra написав:
Красивая ракета, но бубух будет на 14200.
Рискнёте сейчас зашортить?
Нет, рано еще, длинная недельная свеча закончит загончик.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9171
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1133 раз.
- Подякували: 1590 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 17 лис, 2020 18:44
Zebra написав: phantom_systems написав: Zebra написав:
Красивая ракета, но бубух будет на 14200.
Рискнёте сейчас зашортить?
Нет, рано еще, длинная недельная свеча закончит загончик.
Похоже уже на близость завершения агонии. По крайней мере, мини-сливчик в район 16,4к уже назрел и даже перезрел
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8335
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1527 раз.
- Подякували: 3427 раз.
-
- Профіль
-
9
5
3
Додано: Вів 17 лис, 2020 18:45
Zebra Если BTC и ETH уже не способны сделать иксы, то какие альткоины, по-Вашему, способны?
-
Dr_English
-
-
- Повідомлень: 223
- З нами з: 22.03.14
- Подякував: 241 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 лис, 2020 19:07
Dr_English написав:Zebra
Если BTC и ETH уже не способны сделать иксы, то какие альткоины, по-Вашему, способны?
Ну я в лайткоине сижу, хочу 2 икса как минимум.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9171
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1133 раз.
- Подякували: 1590 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 17 лис, 2020 20:01
17805 шорт на пол котлеты, чтоп 18800 - кто не рискует, тот не пьет шампусика. Есть риски пойти дальше, есть шансы и откатиться.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9171
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1133 раз.
- Подякували: 1590 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 17 лис, 2020 20:07
Zebra
На Куни уже с пол часа как по 18400 кто-то купил))
-
Kriptogedon
-
-
- Повідомлень: 49
- З нами з: 18.09.17
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 лис, 2020 20:09
Kriptogedon написав:Zebra
На Куни уже с пол часа как по 18400 кто-то купил))
Чел наверно что-то знает
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9171
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1133 раз.
- Подякували: 1590 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 75stasstas75
і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|67943
|194298654
|
|
|7284
|1678058
|
|
|38
|49854
|
|