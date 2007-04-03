Zebra написав:17805 шорт на пол котлеты, чтоп 18800 - кто не рискует, тот не пьет шампусика. Есть риски пойти дальше, есть шансы и откатиться.
не будет никаких откатов до перехая. Иначе какой смысл в этом цирке? А вот после 22-24 и нальют всем страждущим по 18, 15, 14 и так далее. Ибо халява, дно. И наглядное пособие сомневающимся - цена вернеться
Востаннє редагувалось lrs7719 в Вів 17 лис, 2020 20:37, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:17805 шорт на пол котлеты, чтоп 18800 - кто не рискует, тот не пьет шампусика. Есть риски пойти дальше, есть шансы и откатиться.
не будет никаких откатов до перехая. Иначе какой смысл в этом цирке? А вот после 22-24 и нальют всем страждущим по 18, 15, 14 и так далее. Ибо халява, дно.
Зебра может и прав. На перехае за 20к много станет в шорт, всех не накормишь. Сейчас уже почти все ждут 20к чтобы стать в шорт и не заходят. Вот и пролить могут раньше. Или за 20к сделать шортсквиз на 25-30к чтобы обнулить шортистов и потом пролиться.
Kriptogedon написав:Zebra На Куни уже с пол часа как по 18400 кто-то купил))
Кстати, превышение цены на украинских биржах - вероятный признак сильной перекупленности. Чистильщики обуви, массажистки, таксисты, бизнес-тренеры, работники Макдональдса, наследники бабушкиных хрущей и клиенты Манивэо выстраиваются в очередь, чтобы обналичить прибыли представителей "smart money"
Впрочем, пока уровней декабря 2017-го эти дисбалансы не достигли, когда стоимость биткона достигала 630 тыс грн